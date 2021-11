Van de Grint stelt Verstappen-fans gerust: “Geloof nog steeds in titel”

In gesprek met Motorsport.com Nederland blikt Van de Grint uitgebreid terug op de Grand Prix van Qatar. Max Verstappen was er niet opgewassen tegen Lewis Hamilton, maar de Nederlander heeft er met de tweede plek en het bonuspunt voor de snelste ronde wel goede zaken gedaan: “Ik vond het buitengewoon interessant hoe Verstappen die snelste ronde omgezet heeft in een soort winst”, aldus Van de Grint, die stelt dat de tweede plek in de race het hoogst haalbare was. “Dit was zoals ze het in het voetbal noemen een 6 punten-wedstrijd. Hij had hier meer kunnen verliezen, maar hij heeft de schade meer dan beperkt gehouden.”

Dankzij het bonuspuntje heeft Verstappen in de WK-stand nog acht punten voorsprong op Hamilton. De Brit heeft de achterstand met zijn zeges in Brazilië en Qatar flink teruggebracht. maar Van de Grint denkt niet dat de fans van Verstappen zich zorgen moeten gaan maken: “Ik heb al eerder gezegd dat die titel er gaat komen”, alvorens hij er wel de kanttekening bijplaatst dat er dit seizoen dan geen gekke dingen meer moeten gebeuren als uitvalbeurten of andere vormen van pech. “Dat soort dingen kan ik ook niet voorspellen, maar verder geloof ik daar nog steeds in. We hebben nu twee banen gehad waar het duidelijk was dat Hamilton en Mercedes daar de troefkaart in handen zouden hebben. Nu komt er een circuit waar er denk ik een klein voordeel ligt voor Mercedes, want dit [het stratencircuit van Jeddah] is misschien nog wel sneller dan Qatar. Dan wordt het verschil minimaal, maar dankzij het goede rijden [van Verstappen] gaan we misschien de laatste race in met één of twee punten voorsprong. En ik verwacht dat Verstappen in Abu Dhabi minimaal gelijkwaardig zal zijn, dus het wordt spannend. Het is voor de neutrale kijker geweldig. Zorgen maken zou ik me over corona doen, maar niet over of Verstappen daar gaat winnen. Ik heb er vertrouwen in.”

Van de Grint ergert zich aan Horner en Wolff

Van de Grint geniet met volle teugen van het duel tussen Verstappen en Hamilton. Over de verbale strijd naast de baan tussen teambazen Toto Wolff en Christian Horner is hij een stuk minder enthousiast: “Ik vind dat verschrikkelijk. Ik vind dat niveauloos. Dan worden ook nog marshals beledigd. Het is kinderachtig”, stelt Van de Grint, die vindt dat Horner zich beter op zijn eigen team kan focussen dan op de achtervleugel van Mercedes: “Laat ieder zich nou bezighouden met zijn eigen materiaal. Red Bull had de reputatie dat ze altijd een slechte seizoenstart hadden en dan met de ontwikkeling van de auto beter werden. Dat valt nu iets tegen, dus ik denk dat er meer dan genoeg orde op zaken te stellen is.”

“Ik vind het ook jammer. We hebben een fantastisch seizoen. We hebben twee grootse rijders die de rest van het veld eigenlijk declasseren. Fantastisch, dat is autosport. We kijken toch naar autosport, en niet naar dit soort dingen? Als ik dan termen hoor die ik niet wil herhalen, dat ergert mij ook. Dat vind ik heel jammer.”

