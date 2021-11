Masi: Kritiek Horner op marshal in Qatar wordt niet geaccepteerd

Voorafgaand aan de Grand Prix van Qatar wond Christian Horner zich op over de gridstraf die Max Verstappen had gekregen voor het negeren van dubbele gele vlaggen in de slotfase van de kwalificatie. Zijn woede richtte zich vooral op de marshal die met de fysieke gele vlaggen stond te zwaaien langs het rechte stuk, waar de gestrande bolide van Pierre Gasly stond. Tegenover Sky Sports sprak Horner over een ‘malafide marshal’ en daarvoor moest hij zich na afloop van de race verantwoorden bij de stewards. Die gaven de teambaas van Red Bull Racing daarvoor een officiële waarschuwing, nadat hij ook instemde om begin 2022 deel te nemen aan een trainingsprogramma voor stewards.

Masi is als wedstrijdleider eindverantwoordelijk voor alle officials op het circuit tijdens een GP-weekend. Met de berisping van Horner wilde de FIA een duidelijk statement maken en een precedent scheppen. “Ik vind dat je geen enkel persoon hoort aan te vallen, vooral omdat we wereldwijd duizenden vrijwillige marshals hebben die enorm veel vrije tijd opgeven”, zei Masi tegen onder andere Motorsport.com. “Zonder hen kan deze sport – die hen allemaal na aan het hart gaat – niet plaatsvinden. Ik zal iedere vrijwillige official en iedere official op alle wereldwijde circuits verdedigen en ervoor zorgen dat dit niet geaccepteerd wordt.”

De bewuste marshal deed volgens Masi wat in diens ogen het beste was om voor iedereen op de baan een veilige situatie te creëren. “Ik denk niet dat iemand bekritiseerd moet worden voor het handelen naar hun instinct”, aldus de wedstrijdleider. Masi was zelf degene die de kwestie met Horner bij de stewards neerlegde, nadat hij de commentaren van de Red Bull-baas had gehoord. “Ja, het werd door de wedstrijdleider naar de stewards doorverwezen. Ik werd erover geïnformeerd en stuurde Christian door, die zich overigens enorm verontschuldigde voor zijn uitspraken.”

“Het besluit van de stewards was duidelijk. Christian verontschuldigde zich en wilde niemand beledigen. De persoon in kwestie die met de vlag zwaaide heeft persoonlijk zijn excuses aangeboden gekregen en Christian heeft zich vrijwillig aangemeld om voor een stewardsseminar in 2022. Het is een tweedaagse bijeenkomst, dus er zal veel worden besproken in die twee dagen. Er zullen veel zaken ter sprake komen en misschien geven we hem een onderwerp om te presenteren.”