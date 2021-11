Red Bull-teambaas Horner naar stewards voor uitlatingen in Qatar

Voor de race in Qatar liepen de gemoederen hoog op bij Red Bull Racing. Max Verstappen moest zich bij de stewards verantwoorden voor het negeren van dubbel geel en kreeg anderhalf uur voor de Grand Prix te horen dat hij vijf plaatsen gridstraf aan zijn broek had. Helmut Marko trok meteen fel van leer door de straf "belachelijk" te noemen en uit te leggen dat de FIA de hand in eigen boezem had moeten steken. Zo zou het waarschuwingssysteem niet functioneren en zou de straf van Verstappen daardoor onterecht zijn.

Horner deed er nog een schepje bovenop en sprak bij Sky Sports F1 onder meer van een 'malafide marshal' die met dubbel geel stond te zwaaien en Verstappen zo een gridstraf had aangesmeerd. "Ik begrijp er weinig van. Wedstrijdleider Michael Masi gaf met zijn signalen min of meer aan 'doorspelen, het is veilig'. Ik denk dat het gewoon om een malafide marshal ging, die niet is geïnstrueerd door de FIA. De FIA moet gewoon hun marshals in bedwang zien te houden, zo simpel is het. Dit kan namelijk een behoorlijke klap zijn voor ons in de titelstrijd", sprak hij onder meer.

Doordat Verstappen al snel weer op P2 lag, bleek dat laatste niet het geval. Desondanks krijgt het nog wel een staartje voor Horner. De Red Bull-teambaas moet zich om 17.15 uur verantwoorden bij de stewards. De FIA bevestigt in het zogenaamde 'summons'-document niet letterlijk dat het om deze uitlatingen gaat, maar beroept zich wel op artikel 12.2.1 van de FIA Sporting Code. Daarin staat namelijk vermeld dat F1-teamleden kunnen worden bestraft voor "alle woorden, daden of geschriften die morele schade berokkenen aan de FIA of aan één van haar leden."