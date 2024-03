Ondanks het succes op de baan is het de afgelopen week bij Red Bull Racing vooral over de interne situatie gegaan. Teambaas Christian Horner is in het onderzoeksrapport vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag, maar zijn positie ligt nog altijd onder vuur. Het zorgt er tevens voor dat de sfeer binnen het team er niet beter op wordt. Er lijken momenteel zelfs meerdere kampen te ontstaan binnen Red Bull, zo heeft Ralf Schumacher ook gezien tijdens zijn werkzaamheden als analist voor het Duitse Sky Sports in Bahrein.

"We waren bij het podium en dan zie je dat iedereen die eerst bij elkaar stond, dat nu niet deed. Het Thaise deel stond bij Christian Horner, Dr. Helmut Marko bij de rest. Jos Verstappen stond ook ergens, maar ook in de buurt van Marko", constateert Schumacher. De voormalig Formule 1-coureur vreest dat de huidige situatie verregaande gevolgen kan hebben. "Het gevaar is simpelweg dat sommige partijen nu weg willen en op zoek gaan naar een nieuw team of een nieuwe uitdaging. Want onenigheid in een team met zo extreem veel succes is erg jammer."

De huidige situatie moet zo snel mogelijk aangepakt worden door Horner, die volgens Schumacher met zijn ervaring in F1 moet weten dat het huidige brandje binnen Red Bull gevaarlijk is. "Dit alles zal uiterlijk halverwege het jaar een enorm probleem veroorzaken", vermoedt de oud-coureur. "Je moet ongelofelijk voorzichtig en zorgvuldig zijn in de Formule 1. Er zijn vijf, zes, zeven mensen die in de kern samenwerken en de beslissingen nemen voor succes. Als één radertje kapot gaat, dan gaat de hele versnellingsbak kapot."

Mercedes-avontuur plan B voor Verstappen

Het leidt bij Schumacher tot de vraag of de sleutelposities door de huidige mensen ingevuld blijven worden. Dat geldt ook voor de positie van Max Verstappen. "Marko leek allesbehalve blij. Jos Verstappen kwam voor het eerst in de openbaarheid en was in gesprek met Toto Wolff in de paddock. Dat zou zes maanden geleden ziet zijn gebeurd", legt hij uit. "Wat betreft Max Verstappen spraken we met Toto Wolff en hij zei expliciet nee, maar ook dat alles mogelijk is. Dat betekent in mijn ogen dat ze al in onderhandeling zijn en dat is wat Verstappen betreft plan B als de hele zaak uit elkaar valt."

Ook van technisch meesterbrein Adrian Newey is niet uit te sluiten dat hij zijn conclusies trekt naar aanleiding van de huidige onrust bij Red Bull. "Hij is een man van harmonie, die dit zichzelf op de lange termijn zeker niet aan wil doen", aldus Schumacher, die wel een idee heeft wat er op dit moment moet gebeuren bij de Oostenrijkse constructeurskampioen: "Christian Horner moet nu dus echt actie ondernemen. Als je de stemming tegen hem al ziet, dan is hij niet houdbaar en moet hij in het belang van het team nu gewoon opstappen."

Video: Tom Coronel blikt terug op GP van Bahrein