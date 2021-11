Horner: FIA gaat achtervleugels strenger controleren op Mercedes-truc

Red Bull Racing plaatst al langer vraagtekens bij de topsnelheid van Mercedes en meer specifiek bij de achtervleugels van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. Tijdens de zaterdag in Qatar is duidelijk geworden wat het vermoeden precies is. Red Bull denkt dat de achterkant van het onderste vleugelcomponent doorbuigt, waardoor het gaat tussen beide horizontale vleugeldelen groter wordt en Mercedes in feite een eigen (en kleine) DRS creëert. Het team van Horner heeft er een heel dossier van aangelegd, waarvan de onderstaande foto publiekelijk is geworden. De afdruk aan de rechterkant toont volgens Red Bull aan dat het onderste gedeelte van de vleugel beweegt en dat het gat in de vleugel daarmee groter wordt dan de toegestane 15 millimeter.

"Dat lichtgrijze gedeelte is waar precies het onderste deel van de vleugel flext en dus ook waar het slijt. Dit is slechts één foto, maar we hebben vele foto’s van de laatste Grands Prix waaruit blijkt dat dit gebeurt bij Mercedes. Daar maken wij ons zorgen over en alhoewel Mercedes gisteren nog zei dat er niets aan de hand was, lijkt me dit wel vrij duidelijk", liet Horner bij Sky Sports weten. "Dit is maar een klein stukje van de puzzel, maar het is puur om jullie een voorbeeld te geven en uit te leggen waarom we de immense topsnelheid van Mercedes zien."

Met veel meer informatie is Red Bull naar de FIA gestapt en dat heeft volgens Horner ook al effect gehad. "De FIA heeft al onze informatie en zij kunnen deze zaken uiteindelijk ook checken. Ik ben erg blij dat ze op onderzoek uitgaan en dat ze de achtervleugels na de kwalificatie in Qatar al strenger zullen checken." Het is precies wat Red Bull wil: er op deze manier voor zorgen dat Mercedes terecht wordt gewezen en de vleugel in de laatste raceweekenden niet meer mag gebruiken.

Rest alleen nog de vraag hoe de FIA dit precies gaat testen. Na de eerdere flexi wing-saga zijn er al markeerpunten op de achtervleugels aangebracht, maar die voldoen niet om dit in kaart te brengen. "Er komt nu een ‘pull-down’ test op de achtervleugels bij. Er wordt daarbij meer gewicht op de achtervleugel losgelaten." Gevraagd of dat ongeveer twintig kilo op het onderste vleugeldeel zal zijn, reageert Horner: "Nee, het is veel meer dan dat. Om die vleugelcompontenten uit elkaar te krijgen heb je eerder zeventig of tachtig kilogram nodig. Dat zal in verschillende fases gebeuren, waardoor je het doorbuigen precies kan meten. Het is fijn dat de FIA proactief is en er nu alvast naar kijkt. We maken ons er hier nog niet zoveel zorgen over, maar wel voor de races in Saudi-Arabië en Abu Dhabi."

