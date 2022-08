Onrust bij Alpine, is dit een F1-kans voor Jack Doohan?

De zomerstop is allesbehalve een rustige vakantie voor het Formule 1-team van Alpine. Zoals bekend stapt Fernando Alonso na dit seizoen over naar Aston Martin en is de kans groot dat Oscar Piastri in 2023 in McLaren-kledij te bewonderen is. Binnen twee dagen raakte het Franse merk twee van de drie coureurs kwijt. Hoewel Alpine stelt dat Piastri contractueel nergens heen kan, liet teambaas Otmar Szafnauer onlangs weten dat sinds vorige week zijn telefoon roodgloeiend staat. Volgens de Roemeen hebben zich veertien rijders gemeld. Wie dat precies zijn, is logischerwijs niet bekend. Wel wordt er gesproken over het eventueel terughalen van Daniel Ricciardo, wat een switch met McLaren inhoudt.

Maar moet Alpine dit wel doen? De Australiër is een oude bekende in Enstone en stapte eind 2020 verrassend over naar McLaren. Dit werd hem niet in dank afgenomen door onder andere toenmalig teambaas Cyril Abiteboul. De teleurgestelde Fransman sprak toen over een gebrek aan loyaliteit. Mocht Ricciardo dus niet worden teruggehaald, dan is Jack Doohan wellicht een interessante optie voor Alpine. De Formule 2-coureur was van 2018 tot en met 2021 onderdeel van het Red Bull Racing-opleidingsprogramma, maar switchte begin 2022 naar de leerschool van Alpine. In 2021 reed hij in het Formule 3-kampioenschap en werd tweede in de eindstand. Momenteel bezet Doohan de negende plek in de Formule 2, door onder meer twee zeges. Half mei maakte de zoon van racelegende Mick Doohan zijn eerste F1-meters in de A521 in Qatar en onlangs kwam hij in actie met dezelfde auto op Monza. De Australiër heeft genoeg punten om een superlicentie aan te vragen: het rijbewijs voor F1.

Tegenover het Australische Speedcafe laat Doohan weten wel oren te hebben naar een kans in de koningsklasse. "Het wordt ontzettend lastig om een dergelijke mogelijkheid af te wijzen", zegt de F2-coureur. "Gelukkig heb ik al de kans gekregen om wat ervaring op te doen. Die tijd in de auto helpt zeker mee, meer dan als je die ervaring niet hebt. Toch valt er nog meer dan genoeg te leren en te bestuderen om er zeker van te zijn dat ik voldoe aan alles wat nodig is."

Mocht Ricciardo wél terugkeren naar zijn oude werkgever, dan is de kans groot dat Doohan promotie krijgt naar een rol als officiële reservecoureur. McLaren heeft Ricciardo al laten weten niet met hem verder te willen. Naar verluidt lopen er nu gesprekken tussen beide partijen over het afkopen van het contract van de Australiër.

