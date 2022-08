Max Verstappen en Pierre Gasly zijn momenteel de grootste zondaars voor wat betreft strafpunten. Beide heren staan momenteel op zeven stuks en zijn daarmee nog maar vijf punten verwijderd van een schorsing. De regerend kampioen doet echter dit jaar goede zaken. Verstappen begon dit F1-seizoen namelijk met zeven stuks en ziet er 12 september twee verdwijnen. Deze twee ontving hij naar aanleiding van de crash met Lewis Hamilton in Italië. Al zijn andere punten worden pas na dit seizoen kwijtgescholden, dit omdat het seizoen 2021 laat eindigde. Mocht er verder niets gebeuren dan eindigt de Red Bull-coureur het seizoen met vijf stuks. Die strafpunten ontving hij door het negeren van dubbele gele vlaggen tijdens de kwalificatie in Qatar, het buiten de baan komen in Saudi-Arabië en het achterop Hamilton botsen in diezelfde Grand Prix.

Oud-teamgenoot Gasly ziet er pas op 10 oktober twee verdwijnen. Deze ontving de Fransman na zijn clash met Fernando Alonso in Turkije. De andere punten verzamelde Gasly in Spanje en Oostenrijk. Alonso, ploegmaat Esteban Ocon, Yuki Tsunoda en Alexander Albon staan allen op zes. Laatstgenoemde verzamelde ze allemaal in 2022. Daarachter staan mannen die zich het minst zorgen hoeven te maken.

Volledig overzicht van coureurs met strafpunten

Punten

Coureur Team

Eerstvolgende straf vervalt op 12 - - Schorsing 7 Max Verstappen Red Bull 12.09.2022 (2) Pierre Gasly AlphaTauri 10.10.2022 (2) 6 Fernando Alonso Alpine 10.10.2022 (2) Esteban Ocon Alpine 12.09.2022 (1) Yuki Tsunoda AlphaTauri 14.11.2022 (2) Alexander Albon Williams 27.03.2023 (2) 5 Lance Stroll Aston Martin 26.09.2022 (2) 4 Guanyu Zhou Alfa Romeo 27.03.2023 (1) Daniel Ricciardo McLaren 26.03.2023 (1) 2 George Russell Mercedes 10.07.2023 (2) Kevin Magnussen Haas 08.05.2023 (2) 1 Sergio Perez Red Bull 12.09.2022 (1) Lando Norris McLaren 10.07.2023 (1) Sebastian Vettel Aston Martin 10.07.2023 (1) Valtteri Bottas Alfa Romeo 21.11.2022 (1) Nicholas Latifi Williams 12.06.2023 (1) Nikita Mazepin - 12.09.2022 (1) Antonio Giovinazzi - 12.09.2022 (1) 0 Lewis Hamilton Mercedes - Charles Leclerc Ferrari - Carlos Sainz Ferrari - Nico Hülkenberg Aston Martin - Mick Schumacher Haas -

Een kleine tien jaar geleden werd het huidige straffensysteem in F1 ingevoerd. Maar tot een schorsing heeft het voorlopig nog niet geleid. Geen enkele coureur is er voorlopig in geslaagd om twaalf punten te verzamelen. Dit is niet het geval in de Formule 2. Amaury Cordeel en Oliver Caldwell zijn allebei al aan de beurt geweest. Al zit Caldwell het treffen op Spa-Franchorchamps uit, die races moeten nog komen.

Een mildere straf is een reprimande (berisping). Deze kunnen ook leiden tot een straf. Vijf reprimandes binnen één seizoen, waarvan vier voor een overtreding op de baan, levert een gridstraf van tien posities op. Tsunoda zit hiermee in de gevarenzone. Hij heeft al vier reprimandes, allen door overtredingen op het asfalt. Sainz heeft er drie, waarvan één niet op de baan plaatsvond. Vettel reed in Canada verkeerd om een paaltje heen en ontving een reprimande.

De grootste overtreders

Het niet hebben van strafpunten, betekent niet dat men geen overtredingen heeft begaan. Alle twintig F1-coureurs in 2022 zijn al eens aangepakt voor een overtreding. Soms alleen in de vorm van een waarschuwing of een boete. Hieronder een overzicht van het aantal overtredingen bij elkaar opgeteld (strafpunten, reprimandes, geldboetes et cetera).

8 - Tsunoda, Albon

7 - Vettel, Zhou

6 - Gasly, Alonso, Stroll

5 - Sainz, Ocon

4 - Perez, Bottas, Ricciardo

3 - Magnussen

2 - Leclerc, Russell, Norris, Latifi

1 - Verstappen, Hamilton, Schumacher

Tsunoda leidt samen met Albon de dans. De Japanner reed te snel in de pits in Montreal, terwijl hij in Australië onnodig traag was. Daarnaast werd hij meerdere keren bestraft voor blokkeren en diverse botsingen. Dit leverde hem vier waarschuwingen, twee strafpunten, een tijdstraf van vijf seconden en een geldboete van 1.300 euro op. Albon kreeg straffen voor het buiten de baan komen, te hard rijden in de pits en blokkeren. Daarnaast verzamelde hij zes strafpunten, een tijdstraf van vijftien seconden en een boete van 1.800 euro. Ondanks zijn agressieve reputatie heeft Max Verstappen slechts één overtreding begaan in de laatste dertien Grands Prix. Hetzelfde aantal als Hamilton en Schumacher.

F1-coureurs met de meeste boetes

Dertien rijders zijn dit seizoen al op de bon geslingerd. Vettel had daarbij tot dusver het hoogste bedrag. De viervoudig wereldkampioen kreeg bijna 36.000 euro aan boetes. De Aston Martin-man kreeg boetes vanwege snelheidsovertredingen in de pitstraat, unsafe releases, slecht gedrag en een ritje op de scooter. Het slechte gedrag vertoonde de Duitser door tijdens de rijdersbriefing in Spielberg weg te lopen. Hiervoor kreeg de oud-kampioen 25.000 euro boete. Zijn ritje op de scooter in Albert Park kostte hem 5.000 euro.

1. Sebastian Vettel: 35.900 euro

2. Carlos Sainz: 25.000 euro

3. Sergio Perez: 10.600 euro

4. Lewis Hamilton: 10.000 euro

4. Daniel Ricciardo: 10.000 euro

4. Guanyu Zhou: 10.000 euro

4. Charles Leclerc: 10.000 euro

4. Max Verstappen: 10.000 euro

5. Lance Stroll: 5.900 euro

6. Valtteri Bottas: 2.000 euro

7. Alexander Albon: 1.800 euro

8. Yuki Tsunoda: 1.300 euro

9. Pierre Gasly: 1.300 euro

F1-teams met de meeste boetes

Door alle straffen voor Vettel leidt Aston Martin de dans als het gaat om de meeste boetes voor teams. Teamgenoot Lance Stroll doet daar met 6.000 euro nog een schepje bovenop. De Britse formatie komt in totaal op bijna 42.000 euro uit. Ferrari staat op plek twee met 35.000 euro. Leclerc, Hamilton en Verstappen kregen in Oostenrijk elk 10.000 euro boete omdat zij contact hadden met hun persoonlijke trainers in parc fermé. Sainz kreeg in Monaco 25.000 euro boete voor het hinderen van een andere rijder tijdens een vrije training.

1. Aston Martin: 41.800 euro

2. Ferrari: 35.000 euro

3. Red Bull Racing: 20.600 euro

4. Alfa Romeo: 12.000 euro

5. McLaren: 10.000 euro

5. Mercedes: 10.000 euro

7. AlphaTauri: 2.600 euro

8. Williams: 1.800 euro

9. Alpine: 0 euro

9. Haas: 0 euro

Volledig overzicht vergrijpen die tot strafpunten leidden