Waarom Abiteboul teleurgesteld is in de vertrekkende Ricciardo

Waar coureurs in een persbericht na een transfer normaliter worden bedankt voor de bewezen diensten, pakte de Renault-teambaas het anders aan. Hij zag zijn kans schoon om Ricciardo nog een trap na te geven met de woorden: "In onze sport en vooral in de huidige situatie zijn wederzijds vertrouwen, eenheid en toewijding meer dan ooit cruciale waarden." Het naderende vertrek van de Australiër past volgens Abiteboul niet bij die kernwaarden.

Tijdens een #thinkingforward-interview met Motorsport.com brengt de teambaas zijn teleurstelling onder woorden. Hij had met Ricciardo willen bouwen en had daarvoor zeer diep in de buidel getast. Dat proces was volgens hem nog niet afgerond. "Ik ben een beetje teleurgesteld omdat je volgens mij niets kunt opbouwen zonder stabiliteit. Dat geldt voor de coureurs, maar ook voor de rest van de organisatie. In dat opzicht hebben we vorig jaar veel veranderingen meegemaakt: zeventig procent van ons personeel heeft met een verandering van management of van structuur te maken gekregen. Een nieuwe technisch directeur, een nieuw hoofd aerodynamica en een nieuwe hoofdengineer. Al die veranderingen hebben in de voorbije twaalf maanden plaatsgevonden."

Abiteboul vindt dat Ricciardo het effect van deze veranderingen had moeten afwachten en Renault dus een 'eerlijke' kans had moeten geven. "We weten dat zoiets enige tijd kost. Ik had graag het effect van deze zaken gezien voordat we gesprekken met coureurs zouden voeren en gesprekken over het al dan niet vervangen van coureurs." Renault wilde dus alle tijd nemen, maar is ingehaald door de actualiteit. Of beter gezegd door Ferrari en McLaren. "Ik ben een beetje verrast door de dadendrang van twee bepaalde Formule 1-teams, die Daniel min of meer hebben gepusht om een overhaast besluit te nemen. Maar goed, wij hebben besloten om onze timing niet te veranderen en om aan ons plan vast te houden."

Dat plan is simpel gezegd dat Renault eerst competitiever materiaal wil hebben. "Als we vorig jaar een betere auto hadden gehad, dan zouden jullie mij deze vraag [over Ricciardo] nu helemaal niet stellen", denkt Abiteboul dat de Australiër in dat geval had bijgetekend. "We weten dat we iedere coureur kunnen aantrekken als we in de toekomst een competitieve auto hebben. Dus daar ligt onze focus, dat geniet absolute prioriteit." Dat laatste geldt overigens niet meer voor Ricciardo, die liefde is bekoeld: "Hij heeft zijn besluit genomen, dus wij gaan verder."

Met medewerking van Jonathan Noble en James Allen

