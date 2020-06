Vertrekt Renault uit F1? Abiteboul geeft tekst en uitleg

De coronacrisis hakt er in meerdere opzichten hard in. Formule 1-teams lopen inkomsten mis en voor alle moederbedrijven achter die teams geldt hetzelfde. De Franse minister van Economie en Financiën heeft zelfs laten weten dat Renault zonder aanvullende steun kan omvallen. Ook F1-teambaas Abiteboul ziet de ernst van de zaak in: "We weten dat ons een zeer lastige situatie te wachten staat, maar het is nu nog wat vroeg om alle implicaties van deze crisis te overzien. Onze verkoop is in de afgelopen maand met maar liefst negentig procent gedaald, vanwege voorspelbare redenen - mensen kunnen het huis namelijk niet uit", aldus Abiteboul tegenover Motorsport.com.

Gezond verstand zegeviert in coronatijd

De pijn wordt gevoeld bij Renault, maar dat betekent volgens Abiteboul niet dat het einde verhaal is voor 'zijn' F1-project. Sterker nog: de coronatijd heeft in dat opzicht ook positieve neveneffecten. "Ik wil niet over kansen spreken in zo'n zware tijd, maar het is wel zo dat onze stem nu eindelijk wordt gehoord. Een stem die het gezonde verstand vertegenwoordigt. De business case [van de Formule 1] is daardoor beter geworden dan voorheen." Abiteboul verwijst hiermee naar het budgetplafond dat op 145 miljoen dollar komt te liggen en ook naar aanvullende hervormingen om de kosten nog verder te drukken. "Daarmee komen we straks in de buurt van het kostenplaatje waar wij al langer mee werken", concludeert de Fransman. Het sportieve beeld wordt daardoor iets beter voor Renault.

Daarnaast acht Abiteboul de hervormingen van groot belang voor het voortbestaan van de Formule 1 als geheel. "Voor nieuwe intreders bestaat er nog altijd een aanzienlijke drempel. Mensen die nu niet in de sport zitten, zullen nog steeds serieus nadenken voordat ze zoiets doen. Maar voor mensen die momenteel al wel in de sport zitten, is het met dit nieuwe pakket wel aantrekkelijker geworden om te blijven. En daar gaat het om: we moeten er eerst voor zorgen dat we een toekomstbestendige sport zijn en blijven. Daarvoor moeten we alle betrokkenen binnenboord houden. Daarna kunnen we misschien weer kijken wat we kunnen doen om nieuwe partijen aan te trekken, maar in deze noodsituatie is het eerst zaak om alle huidige teams te behouden."

Geen zorgen over managementwissel

Renault speelt daar vanzelfsprekend een belangrijke rol in, onder druk van het moederbedrijf kan men zelf ook stoppen. Des te meer omdat er nog geen nieuw contract tussen teams en de Formule 1 ligt, het zogenaamde Concorde Agreement. "Maar het business model zoals het er nu staat, is volgens mij wel veel beter dan voorheen." Blijft overeind dat er met Luca de Meo een nieuwe CEO aan het roer komt bij Renault-Nissan. Voor Abiteboul lijkt dit ook weer een risico met zich mee te brengen, de houding ten opzichte van het F1-project kan immers veranderen. "Ik heb nog geen signalen van Luca de Meo ontvangen, simpelweg omdat hij zich nog niet bij ons bedrijf heeft gevoegd. Ten tweede zal er wel continuïteit zijn met onze interim-CEO, zij blijft namelijk aan als plaatsvervangend CEO. Dus het besluit van en de discussies met onze huidige CEO Clotilde Delbos blijven staan. Die continuïteit is ook zeer belangrijk voor alle dingen die Renault doet." Voor zover Abiteboul het nu kan bekijken, maakt de Formule 1 daar nog jarenlang onderdeel van uit. "Racen is emotie en Renault staat ook voor emotie. Dat betekent heel veel voor ons. Daarom doen we dit al tientallen jaren en hebben we ook zeker de intentie om het nog heel lang te blijven doen."

VIDEO: Het volledige interview met Renault-teambaas Cyril Abiteboul