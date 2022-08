Red Bull toont spierballen met nieuwe Mercedes F1-aanwinsten

Red Bull heeft in de voorbije maanden flink geïnvesteerd in de nieuwe Powertrains-divisie. De motoren komen tot en met 2025 nog volledig uit Japan, maar de Powertrains-tak slaat de handen voor de periode daarna ineen met Porsche en werkt momenteel al hard aan de motorformule voor 2026. Om dat naar wens te kunnen doen, heeft Red Bull in de afgelopen periode diverse grote namen aangetrokken. Met name rivaal Mercedes werd het slachtoffer van de dadendrang in Milton Keynes. Ben Hodgkinson, sinds 2017 head of mechanical engineering bij Mercedes, is al in een vroeg stadium aangekondigd door Red Bull en daar blijft het niet bij.

Motorsport.com kon tijdens het Grand Prix-weekend in Hongarije onthullen dat ook Phil Prew de overstap maakt van Mercedes naar Red Bull. Hij was de laatste jaren chief engineer op de motorenafdeling van Mercedes en werkte net als Hodgkinson al meer dan twintig jaar voor het merk met de ster. Motorsport.com heeft verder vernomen dat ook thermofluids simulation team leader Nigel McKinley de overstap gaat maken naar Red Bull Powertrains.

Red Bull F1-teambaas Christian Horner is uitermate content met de nieuwelingen. Het past bij de grootse plannen van het merk, zo zegt de Brit: “Ik ben dolblij dat Phil zich bij ons voegt. Hij heeft een fenomenaal verleden en hij was een van de sleutels tot het recente succes van Mercedes. Dit laat onze bedoelingen met de power unit maar weer eens zien. Ik denk dat we een geweldig breed en goed team hebben verzameld. Het is fantastisch om te zien hoe dit in elkaar valt en tot leven komt.”

Alles wijst er zoals gezegd op dat Red Bull in zee gaat met Porsche voor de nieuwe motorenreglementen vanaf 2026, al laat de formele bevestiging nog altijd op zich wachten. Vermoedelijk komt deze nog tijdens de huidige zomerpauze. In dat geval neemt Porsche trouwens haar intrek in de Red Bull Powertrains-faciliteiten, die inmiddels al grotendeels zijn opgezet.