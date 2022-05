Jack Doohan maakt dit weekend zijn eerste F1-meters

Jack Doohan maakt sinds dit jaar deel uit van het talentenprogramma van Alpine. De Australiër zat de afgelopen jaren onder de vleugels van Red Bull, maar koos er zelf voor om over te stappen naar Alpine. Die stap wordt nu beloond met een F1-test in Qatar. Doohan voegt zich in Doha bij Alpine-reservecoureur Oscar Piastri. Hij reed op woensdag en donderdag al in de A521.

“Ik ben superblij voor de eerste keer een Formule 1-auto te kunnen besturen”, aldus de 19-jarige Doohan. “Dit is een moment waar ik al naartoe werk sinds mijn eerste race in de karts. Ik weet dat ik zeer bevoorrecht ben met deze kans. Ik ben Alpine dankbaar voor deze gelegenheid en ik ga mijn uiterste best doen tijdens deze testdag. In een eerder stadium heb ik al een aantal privétests achter de schermen meegemaakt en ik heb veel voorbereiding achter de rug in de simulator in Enstone. Ik voel me dus helemaal klaar voor deze uitdaging. Ik hoop te genieten en tegelijkertijd zoveel mogelijk te leren.”

Doohan racet dit seizoen in het FIA Formule 2-kampioenschap. De jongeling pakte bij zijn debuut in Bahrein de pole-position, en stond ook in Saudi-Arabië en Imola in de top drie. In de races kwam hij minder goed uit de verf met slechts zes punten in totaal.

Waarom Jack Doohan niet in de voetsporen van zijn vader getreden is: Interview ‘zoon van’ Jack Doohan: Dankzij Michael Schumacher geen twee maar vier wielen