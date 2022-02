Waarom Doohan Red Bull verruilt voor het traject van Alpine

Alpine maakte onlangs bekend welke namen het heeft toegevoegd aan het talentenprogramma, naast Olli Caldwell pronkte ook de naam van Jack Doohan op de lijst. Doohan was sinds 2018 onderdeel van het opleidingstraject van Red Bull Racing. Afgelopen F3-seizoen werd de Australiër tweede in de eindstand, achter mede-Red Bull-junior Dennis Hauger. Na vier jaar vindt Doohan het welletjes en maakt hij in 2022 de overstap naar het traject van Alpine. Een dappere zet, aangezien het team uit Enstone nog geen enkele junior naar F1 heeft doorgestoten. Regerend F2-kampioen Oscar Piastri is gepromoveerd naar reservecoureur van Alpine, maar staat nog wel aan de zijlijn.

Doohan verandert niet alleen van opleidingstraject, maar maakt met zijn F2-debuut bij Virtuosi Racing ook een stap naar een andere raceklasse. Met Alpine denkt de 19-jarige coureur betere middelen te hebben om zich te ontwikkelen tot allround coureur, daarnaast verwacht Doohan ook een betere kans te hebben om in de Formule 1 te geraken.

"Ik denk dat ik een betere coureur word door de indeling van het programma en wat het voor mij gaat doen. Red Bull heeft dat ook wel, maar ik was niet vertrokken als het helemaal gelijk was. Ik wil daar niet veel over kwijt, maar Alpine bood los van het einddoel een beter pad. Het zoveel mogelijk leren en daar de tijd voor krijgen, is iets wat je ergens anders niet hebt. Het is in ieder geval iets wat ik niet kreeg", vertelt Doohan, die stelt dat zijn loopbaan spoedig een kantelpunt bereikt. "Mijn carrière bereikt in de Formule 2 een punt waarop het maken of breken wordt. Er is weinig waar ik op kon terugvallen. Ik moest een beslissing maken om een betere rijder te worden, Alpine was de juiste zet. In mijn nu nog korte periode in het programma geniet ik al enorm. Ik kan niet wachten om verder te bouwen. Ik ben uiteraard nog een nieuw gezicht en iedereen is ook nog nieuw voor mij."

Jack Doohan tijdens een F3-race in Rusland Foto: James Gasperotti / Motorsport Images

"Lundgaard en Zhou zijn perfecte voorbeelden"

Het feit dat Alpine nog niet in staat is geweest om junioren in het eigen team naar de koningsklasse te brengen, zorgt niet voor onzekerheid bij Doohan. Volgens de Australiër zijn Guanyu Zhou en Christian Lundgaard perfecte voorbeelden. Zhou maakt komend F1-seizoen zijn debuut bij Alfa Romeo, terwijl Lundgaard in 2022 een volledig IndyCar-seizoen gaat rijden. Beide heren zaten in het Alpine-traject.

"Los van of F1 het einddoel is, maakt het programma bij Alpine je een betere coureur. Je leert er meer. Alle informatie kun je opnemen en is beschikbaar om stappen te zetten. Of het nou gaat om F1-tests, werken met het team of praten met de engineers. Het maakt je uiteindelijk een betere rijder en stoomt je klaar voor F1", vervolgt Doohan. "Mocht je het seizoen goed afsluiten met bijvoorbeeld het bijna winnen van de titel of het daadwerkelijk winnen van de titel, dan zijn er naast Alpine nog meer teams die naar je kijken. Alpine geeft ons de kans om vooruit te gaan en professioneler te worden in wat we doen. Het belangrijkste is dat je stappen blijft maken om een betere coureur te worden en daardoor net als Christian naar IndyCar te gaan of als Guanyu naar de Formule 1 te gaan. Veel mensen zeggen dat Alpine niemand heeft gepromoveerd naar het F1-team, maar iedereen heeft zijn eigen traject. Je kan niet zeggen dat ze geen goede coureurs hebben voortgebracht."