Williams: "Onacceptabel wat er na Abu Dhabi met Latifi is gebeurd"

Nicholas Latifi speelde onbedoeld een rol in de ontknoping van het Formule 1-seizoen 2021. De Canadees crashte in de slotfase van de Grand Prix van Abu Dhabi, met een tussenkomst van de safety car tot gevolg. Het bracht Max Verstappen vanuit geslagen positie terug in de race, waarna de rest geschiedenis is. Voor Latifi heeft die race echter nog een vervelende nasleep gekregen. In een open brief sprak de Williams-coureur over haatvolle berichten en zelfs doodsbedreigingen die hij via sociale media had ontvangen.

Latifi zag zich genoodzaakt om beveiliging in te schakelen, hetgeen zijn teambaas en Williams CEO Jost Capito buitengewoon treurig noemt. "Wat er met hem is gebeurd, is volstrekt onacceptabel. Het is in zo'n situatie lastig om iemand meer te bieden dan mentale steun, dus wij hebben hem vooral op die manier geholpen. We hebben hem ervan overtuigd dat hij echt niets verkeerd heeft gedaan en dat het team hem die crash ab-so-luut niet kwalijk neemt. Hij was aan het racen, aan het vechten voor een positie en dan kan zoiets gebeuren. Dat hoort er nou eenmaal bij. Als team willen we juist dat hij vecht voor die posities, dus hij heeft echt niets verkeerd gedaan. Dat vertrouwen hebben we hem op alle mogelijke manieren proberen te geven."

"Daarnaast heeft hij heel verstandig een break genomen op de sociale media, die ruimte hebben wij hem natuurlijk ook gegeven. Toen hij daar terugkwam, heeft hij de tekst gedeeld die jullie allemaal hebben gelezen", duidt Capito in zijn mediasessie op de open brief van Latifi. "Die brief is niet alleen goed geweest voor hemzelf, maar ik denk ook voor iedereen in deze sport en zelfs ver daarbuiten." Latifi heeft zelf eveneens aangegeven dat hij zich gesterkt voelde door alle steun naar aanleiding van die brief. Hij heeft nadien berichten ontvangen van onder meer Lewis Hamilton, Mercedes en andere F1-teams.

"Uiteindelijk heeft dit alles Nicholas alleen nog maar sterker gemaakt. Hoe goed hij hiermee omgaat, laat in mijn optiek echt zijn persoonlijkheid zien en ook zijn waarden, waarden die volledig in lijn zijn met Williams. Wij werken nauw samen met hem en steunen hem volledig in wat hij ook maar van ons nodig heeft", besluit Capito.

Video: De nieuwe kleurstelling van Williams in beeld