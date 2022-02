Ander helmdesign Russell bij Mercedes: "Uit respect voor Schumacher"

Na een uitleenbeurt van drie jaren aan Williams mag George Russell, die dinsdag 24 is geworden, anno 2022 zijn kunsten laten zien bij het fabrieksteam van Mercedes. De man met één podiumfinish achter zijn naam krijgt zijn welverdiende kans bij een topteam in de Formule 1 en mag instappen als teamgenoot van Lewis Hamilton. Bij die overstap hoort ook een nieuw helmdesign, een ontwerp dat Russell op zijn verjaardag heeft onthuld.

"Mijn helmdesign wijkt nogal af van wat ik in de voorgaande jaren heb gedaan. Ik ben dit jaar voor zwart gegaan met daarbij rode accenten en wat blauw, waar jullie dit jaar nog wel meer van zullen zien", laat Russell in een video van Mercedes weten. In 2021 had rood nog de overhand in zijn helmdesign, maar daar is Russell heel bewust van afgestapt.

Hij doet dat uit respect voor zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher, die bij zijn F1-rentree de kleuren van Mercedes verdedigde. "Een rode helm in een Mercedes hoort in mijn optiek heel erg bij Michael Schumacher. Dat wil ik graag respecteren en daarom heb ik een andere richting gekozen, met meer zwart erin", zo vervolgt de Brit. "Het is gelukkig wel een agressief ontwerp en ik hoop dat de fans dit mooi vinden. Binnenkort is deze helm in de W13 te zien op Silverstone."

Bekijk hieronder de nieuwe helm van George Russell: