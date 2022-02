Als gevolg van de sponsorovereenkomst zal het logo van Bybit dit jaar prominent aanwezig zijn op de RB18 van Max Verstappen en Sergio Perez. Het beeldmerk krijgt namelijk een plek op de voorvleugel, zijkant én achtervleugel van de auto. Het team uit Milton Keynes rept van de grootste crypto-gerelateerde sponsordeal in de wereld van de sport tot dusver.

Het betreft een een driejarige overeenkomst met een totale waarde van 150 miljoen dollar. Onderdeel van de deal is dat Bybit de officiële cryptocurrency exchange partner en tech incubator partner wordt van Red Bull. Het bedrijf, dat in 2018 is opgericht en inmiddels meer dan zes miljoen geregistreerde gebruikers op zijn platform heeft, zal zich voor het team bezighouden met het promoten van innovatieve groene technologieën en duurzaamheids- en inclusiviteitsprogramma’s. Ook zal Bybit de uitgifte van fan tokens verzorgen voor Red Bull.

“Ik ben erg blij dat we Bybit kunnen verwelkomen bij het team”, reageert teambaas Christian Horner. “Het is ergens ook wel toepasselijk dat met Bybit een technologisch vooruitstrevende partner erbij hebben, nu we een nieuw Formule 1-tijdperk ingaan met geavanceerde auto’s waarachter een compleet andere filosofie schuilgaat. Bybit deelt met ons de passie voor technologische innovatie met als doel voorop te lopen en tegen de gevestigde orde aan te schoppen. Bybit is daarnaast ook vastberaden om de fanbeleving in de Formule 1 te verbeteren middels digitale innovatie. Daar zijn we als team ook erg mee bezig en met de steun van Bybit kunnen we kunnen als team een nog sterkere en uniekere band creëren met fans over de hele wereld.”

Red Bull Racing, dat vorig jaar de wereldtitel pakte met Verstappen, maakte vorige week bij de presentatie van de ‘nieuwe auto’ bekend dat de deal met Oracle is opgewaardeerd voor 2022, waardoor het Amerikaanse technologiebedrijf vanaf dit seizoen titelsponsor is van het team.

