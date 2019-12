Verstappen: “Zestig procent van veld kan kampioen worden in Mercedes”

De Red Bull-coureur, die dit jaar derde is geworden in het kampioenschap, kreeg tijdens het eindejaarsinterview met Ziggo Sport onder andere de vraag of Lando Norris een potentiële wereldkampioen is. “Ja, maar het ligt gewoon puur aan de auto [waarmee je op dat moment in de Formule 1 rijdt]”, antwoordde Verstappen, die in een van de filmzalen van Tuschinski aan de tand werd gevoeld door presentator Rob Kamphues. “Voor zestig procent van het veld geldt dat als zij in een Mercedes hadden gezeten, zij ook wereldkampioen hadden kunnen worden.” Het gaat daarmee dus om maar liefst twaalf van de twintig coureurs die momenteel in de Formule 1 rijden. “De auto is zo dominant in de Formule 1 dat heel veel mensen wel een titel kunnen winnen [met een Mercedes]”, voegde de achtvoudig Grand Prix-winnaar daaraantoe.

Dat Hamilton, die dit jaar voor de zesde keer kampioen werd en dit voor de vijfde keer achter het stuur van een Mercedes wist te doen, een goede coureur is, staat voor Verstappen echter buiten kijf. “Hij is zeker heel goed, absoluut. Hij behoort ook tot de beste Formule 1-coureurs aller tijden”, aldus Verstappen. “Ik wil alleen maar aangeven dat de auto zo dominant is”, lichtte hij zijn 'zestig procent'-opmerking toe. Ondanks dat Hamilton een van de beste rijders ooit is, is hij volgens de Limburger wel te kloppen. Verstappen sprak de hoopgevende woorden: “Hij kan supergoed rijden en is een van de beste aller tijden, maar hij is te verslaan. Dat wel.”

Na de Grand Prix van Mexico merkte Hamilton op Verstappen altijd extra ruimte te geven wanneer hij met de Nederlander in gevecht was, omdat er anders een goede kans zou zijn dat het eindigt in een botsing. “Dat is toch mooi”, reageerde Verstappen, nadat de beelden van de persconferentie waarin Hamilton die bewuste uitspraak deed waren getoond. “Ik heb daarna met Lewis gesproken in Amerika. Hij kwam toen zelf naar mij toe dat we niet meer met elkaar moesten bekvechten maar gewoon mooie wedstrijden moesten hebben. Ik zei toen tegen hem: ‘Nou, daar ben ik het helemaal mee eens, vriend!’ Je kunt er lang over door blijven gaan maar het gaat er uiteindelijk natuurlijk om dat je gas geeft op het circuit.”