Coulthard over Formule 1-kansen Visser: "Ze heeft potentie"

Visser maakte afgelopen jaar haar rentree in de formuleracerij in de W Series, een nieuwe raceklasse voor vrouwen, en behaalde een sterke tweede plaats in het kampioenschap door maar tien puntjes minder te scoren dan de Britse Jamie Chadwick. In 2020 doet ze een nieuwe gooi naar de titel, die dan ook punten oplevert voor de superlicentie die nodig is om in de Formule 1 te rijden. Op de vraag waar Visser zich nog moet verbeteren om volgend jaar kampioen te worden, laat Coulthard, die als adviseur verbonden is aan de W Series, aan Motorsport.com weten: “Ik denk dat we het dan over consistentie hebben. Jamie was aan het begin van het seizoen iets constanter. Maar Beitske heeft de snelheid en de focus.”

“En uiteindelijk draait het om ervaring”, vervolgt Coulthard, die vijftien jaar actief is geweest in de Formule 1. “Ik denk dat Jamie op basis van haar ervaring heeft gewonnen in het eerste jaar van de W Series. Het zal interessant zijn om te zien of zij in haar tweede jaar ook nog steeds voordeel heeft van haar ervaring.” Coulthard doelt dan op het verschil in recente race-ervaring die Visser en Chadwick in de formulewagens hebben. Visser heeft twee jaar in de ADAC Formel Masters en drie seizoenen in de Formule 3.5 gereden, alsmede enkele races in de GP3, maar is sinds zij in 2017 door BMW is opgepikt vooral actief geweest in de GT-racerij. Chadwick begon in de W Series na net twee seizoenen in de Britse Formule 3 te hebben doorgebracht en de MRF Challenge te hebben gewonnen. Visser beschikt volgens Coulthard echter over de capaciteiten om de volgende W Series-kampioen te worden. “Beitske en nog een paar andere dames op de grid zijn daar capabel genoeg voor”, meent Coulthard.

F1 een realistisch doel voor Visser?

Visser noemt sinds jaar en dag de Formule 1 als doel. Op de vraag of de voormalig Red Bull-junior de eerste dame aan de start van een Grand Prix kan worden sinds Lella Lombardi medio jaren zeventig, antwoordt Coulthard: “Dat weet ik niet. Heeft Lando Norris het in zich om wereldkampioen te worden? Of Carlos Sainz? Of Alex Albon? Dat soort vragen zijn altijd moeilijk te beantwoorden. Het is aan hen om dat te laten zien. Ze hebben bewezen dat ze bekwaam genoeg zijn om het tot de Formule 1 te schoppen. Maar nu moeten ze laten zien dat ze de vaardigheden hebben om wereldkampioen kunnen te worden." Terugkomend op Visser: "Of ik denk dat Beitske de potentie heeft? Dat absoluut.”

Coulthard is er ook van overtuigd dat de komst van de W Series Visser kan helpen om haar F1-droom te verwezenlijken. “Honderd procent”, klinkt het zonder enige aarzeling bij de oud-coureur van Williams, McLaren en Red Bull. “Er wordt over deze klasse gesproken, het kampioenschap geniet de steun van de FIA en er zijn vanaf volgend jaar superlicentiepunten te verdienen. Er is geen twijfel over mogelijk dat de W Series een grote impact heeft op vrouwen in de autosport. We focussen ons ook niet op één vrouwelijke coureur om te zien hoever we met haar kunnen komen. Nee, we geven twintig rijdsters de kans. En ze doen gratis mee. Het is vervolgens aan hen om te laten zien hoe goed ze zijn. We kunnen de wagens niet voor ze besturen, dat moeten ze nog steeds zelf doen, maar we kunnen ze wel een platform bieden dat aandacht en kansen genereert. Vervolgens kunnen ze zelf kiezen of ze verder willen in de formulewagens of voor een carrière in de sportscars of toerwagens gaan. Dat mogen ze zelf weten. We gaan niet over hun loopbaan. We willen ze alleen een kans geven.”

Het tweede seizoen in de W Series begint in het weekend van 29 tot en met 31 mei op Igora Drive, een nieuw circuit even buiten de Russische stad Sint-Petersburg.