Carey: “Nieuwe F1-teams niet als tweederangsburgers behandelen”

Momenteel is het nog zo dat nieuwe teams de eerste jaren helemaal niets krijgen uit de inkomsten van de Formule 1: alleen teams die in twee van de laatste drie seizoenen in de top-tien van het kampioenschap zijn geëindigd worden namelijk meegenomen in de verdeling van de prijzenpot. Zodoende moest Haas ook een paar jaar wachten op de eerste uitbetaling van de Formule 1, terwijl de Amerikaanse formatie bij haar Grand Prix-debuut in 2016 meteen punten scoorde.

“Als je instapt, moet je ook echt onderdeel worden van de sport, en niet een tweederangsburger”, zegt Carey. “Als je als nieuw team als tweederangsburger behandeld wordt, dan schrikt dat af. Als ze besluiten om mee te doen, dan doen ze dat niet alleen omdat de sport geweldig is maar ook omdat het zakelijk gezien aantrekkelijk is. Als je als nieuw team niet gelijk bij de club hoort, dan ontmoedigt dat om in te stappen.”

Verschillende partijen hebben wel interesse om na 2021, wanneer er nieuwe reglementen in werking treden, met een nieuw team in de Formule 1 te stappen. FIA-president Jean Todt deelde eerder dit jaar echter mee dat hij nog geen serieuze kandidaten had gezien. Door van het runnen van een Formule 1-team een ‘betere business’ te maken, moeten die serieuze kandidaten er uiteindelijk wel komen, zegt Carey. “De meeste mensen waarmee ik verkennende gesprekken heb gevoerd, willen graag dat er regels komen die voor een gezonder verdienmodel zorgen. Ze willen een eerlijk deel, of wat zij zien als een eerlijk deel, van het prijzengeld en ze willen dat het meer draait om hoe je je geld uitgeeft in plaats van hoeveel geld je uitgeeft. De vraag is dus hoe we van het runnen van een team een goede zakelijke propositie kunnen maken en niet alleen iets wat je doet omdat je een passie hebt voor de sport.”

Carey zegt dat het wat betreft het toelaten van nieuwe Formule 1-teams meer om kwaliteit dan om kwantiteit gaat. Hij wil geen nieuwe teams waarvan bij voorbaat duidelijk is dat ze kansloos achteraan rijden. De FIA zou het ondertussen niet erg vinden als er nog twee teams bijkomen. FIA-president Jean Todt: “Er zijn geregeld teams die in de Formule 1 willen stappen maar we zijn tot dusver nog niet overtuigd geweest van hoe solide die teams zouden zijn. Maar als er zich serieuze teams melden, zou ik met alle liefde twaalf teams in de Formule 1 hebben. Maar met tien teams gaat het ook. Als je tien goede teams hebt die competitief zijn, dan kan het ook uitstekend werken.”

Met medewerking van Scott Mitchell