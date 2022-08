Verstappen: Positief dat Mercedes nu ook punten bij Ferrari weghaalt

De eerste seizoenshelft heeft verschillende wendingen gekregen. Zo kwam Ferrari beter uit de startblokken en stond Max Verstappen na twee uitvalbeurten in de eerste drie races maar liefst 46 punten achter op Charles Leclerc. Nadien is de balans in het voordeel van de Nederlander omgeslagen, waarbij wellicht al van een 'Vorentscheidung' kan worden gesproken. Ferrari heeft meerdere kostbare raceweekends achter de rug, waarbij de afgelopen twee weken uitermate pijnlijk zijn geweest. In Frankrijk viel Leclerc uit terwijl hij aan de leiding reed en in Hongarije draaide het tactisch - ondanks dat Binotto zei dat Ferrari alle resterende races kon winnen - volledig in de soep.

Wat op de zondag in Hongarije niet heeft geholpen, is dat Mercedes nu een stuk dichter bij de eerste twee teams zit. Fouten worden met andere woorden eerder afgestraft en kosten meer punten. Een tactische misser levert niet langer P4 op in het slechte geval, maar P6 - zoals voor Leclerc ook het geval was op de Hungaroring. Dat Mercedes weer een aardig woordje meespreekt, zou ook als negatief kunnen worden gezien voor Red Bull. Verstappen krijgt er op termijn immers twee concurrenten bij, al bekijkt hij de opmars van Mercedes heel anders. "Ik vind het juist goed dat Mercedes weer competitief is, aangezien ze daardoor meer punten van Ferrari kunnen afpakken. Ik ben er juist blij mee dat ze het weer goed doen", zegt de Nederlander met een grijns om zijn mond.

Vraag is echter of Verstappen de hulp van Mercedes wel nodig heeft. Hij staat inmiddels een straatlengte voor, sterker nog: Verstappen hoeft na de zomerstop geen enkele race meer te winnen. Iedere keer als tweede eindigen zou volstaan, zelfs als Leclerc alles wint. "Maar dat verandert mijn aanpak niet hoor. Ik wil nog steeds meer races winnen, dat gaan we na de zomerstop proberen."

Verstappen op recordjacht

Na die zomerstop staan er nog negen wedstrijden op het programma. Van de eerste dertien heeft Verstappen er dit jaar acht gewonnen, waardoor hij zelfs nog op recordjacht kan. Zo staat het record van meeste overwinningen in één seizoen op dertien, een aantal dat Michael Schumacher (2004) en Sebastian Vettel (2013) allebei hebben gehaald. "Ik weet niet of dat nu ook haalbaar is. Ik probeer natuurlijk wel zoveel mogelijk races te winnen, al is het veel belangrijker dat ik de leiding in het kampioenschap vasthoud", reageert de man met startnummer 1. "Daar gaan we vooral voor."

De goede vorm die Verstappen sinds de uitvalbeurt in Australië heeft getoond, vertekent echter ook ietwat volgens Verstappen zelf. Zo is het verschil in pure snelheid met Ferrari niet zo groot als dat de WK-stand doet vermoeden. "We weten dat wij over het algemeen best een snelle auto hebben, maar tijdens deze race in Hongarije was Ferrari ook echt snel. Ze hebben met de harde compound alleen voor de verkeerde band gekozen. Om vanaf P10 te kunnen winnen is natuurlijk heel erg goed, zeker op een lastig circuit als dit, maar er zijn altijd nog dingen die beter kunnen. Daar werken we aan." Verstappen duidt ermee onder meer op het gewicht van de RB18, dat nog altijd boven het minimum van de FIA zit en vooral in kwalificaties een handicap is. "Maar goed, voor nu ben ik natuurlijk vooral heel erg blij met deze overwinning." Het is in ieder geval een overwinning die tot stand is gekomen na wat teambaas Christian Horner één van Verstappens beste F1-races tot dusver heeft genoemd.

