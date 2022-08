Alpine maakte zaterdag tijdens de kwalificatie op de Hungaroring indruk door de vijfde en zesde startplaats te veroveren. Zoals bijna altijd kwam Fernando Alonso op zondag razendsnel van zijn plek bij het doven van de rode lichten. De aanval op teamgenoot Esteban Ocon kon zo meteen geopend worden, maar die gooide de deur snoeihard dicht. Meteen na die actie kwam de Spanjaard op de radio om zijn beklag te doen: "Nog nooit heb ik iemand zo zien verdedigen als Esteban. Nog nooit." Alonso was duidelijk not amused met de actie van zijn Franse collega.

"Ja, het was vrij extreem", zegt Alonso tegen onder meer Motorsport.com over de wijze waarop Ocon zijn plek verdedigde. "Ik moest daar van mijn gas. Uiteindelijk is er niets gebeurd. Maar er is daar waarschijnlijk een kans verloren gegaan." Lewis Hamilton was het Alpine-duo direct voorbij en Max Verstappen zat na de eerste bocht ook even voor Alonso. "Ik had een goede start. Maar goed, ik heb hier verder niets over te zeggen." Op de vraag of er een gesprek moet plaatsvinden met Ocon, antwoordt Alonso. "Nee, dat denk ik niet. We racen altijd hard, maar proberen elkaar altijd genoeg ruimte te geven om incidenten te voorkomen. We hebben nog nooit een clash gehad en dat gaat ook niet gebeuren." Was hij geïrriteerd op dat moment? "Absoluut. Ik werd erdoor verrast. Maar soms doe ik hetzelfde. Nu deed hij het en een volgende keer is het iemand van een ander team die het doet. Het is zoals het is."

Qua strategie ging Alpine met zowel Alonso als Ocon voor een eenstopper, waarbij er naar de harde band werd overgestapt. Een opmerkelijke keuze, gezien de harde compound in de koele omstandigheden geen gemakkelijke band zou zijn. "Voor wat betreft de strategie: ik denk dat we gewoon te traag waren. Dat was het probleem. Ik denk niet dat een eenstopper per se slechter was dan twee bandenwissels. Ons tempo was in vergelijking met zaterdag gewoon niet goed genoeg. Ik heb geen idee of het aan de wind of temperatuur lag. We worstelden in ieder geval op beide compounds. Desondanks hebben we evenveel punten gescoord als McLaren en mogen we trots zijn op het resultaat. We hadden alleen wel iets meer verwacht vanaf de vijfde en zesde startplek."

Alonso kwam dus als achtste aan de finish op de Hungaroring, terwijl Ocon achter hem als negende eindigde. De Fransman meent dat Alpine met de strategie niet de juiste keuze heeft gemaakt. "Het werd wel tricky om die tactiek te laten werken", aldus de Fransman. "Ik worstelde op de harde band met de tractie aan de achterzijde. Dus deze strategie was niet de juiste. Sowieso hadden we de hele race niet echt goede calls. Het had een ander verhaal kunnen zijn, maar aan het einde van de rit hebben we met beide auto's punten gescoord en waren we dit weekend competitief."

Het Alpine-duo scoorde gezamenlijk zes punten, evenveel als Lando Norris die in zijn McLaren als zevende finishte. Alpine staat daarom nog steeds boven het team uit Woking in de stand bij de constructeurs. Met in totaal 99 punten staat Alpine vierde, McLaren volgt met 95 punten op P5.

Video: Ocon verdedigt stevig ten opzichte van teamgenoot Alonso bij de start