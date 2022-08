Waarom er in 2023 extremere F1-concepten kunnen ontstaan

Bij de introductie van de nieuwe Formule 1-regels voor 2022 vreesde menig team dat de wagens eenheidsworst zouden worden. De ontwerpers hebben veel minder vrijheid en men was bang dat alle bolides er hetzelfde uit zouden zien. De praktijk bleek heel anders, met overduidelijke verschillen tussen de diverse teams. Met name de sidepod-concepten verschillen aanzienlijk. Topteams Ferrari, Red Bull Racing en Mercedes beschikken stuk voor stuk over een geheel eigen ontwerp.

Zoals gebruikelijk in de Formule 1, kijken alle teams goed naar de concurrentie. Concepten die elders goed werken, worden al snel gekopieerd. Ook dit jaar zien we heel wat teams veranderen van basisconcept in de hoop beter te gaan presteren. Die ontwikkeling wordt aangewakkerd door de toenemende kennis van de teams over het grondeffect. Hoewel de vloer een cruciale rol speelt in de zoektocht naar performance, zijn de teams tot de conclusie gekomen dat ook het bodywork enorm belangrijk is. Met name de delen rondom de vloer en de diffuser kunnen een groot verschil maken, groter dan in eerste instantie verwacht werd. En dat houdt in dat de teams voor 2023 nog agressiever te werk kunnen gaan met de vorm van hun bodywork.

Fernando Alonso, Alpine A522 Foto: Alpine

Alpine F1 sportief directeur Alan Permane erkent dat de teams dit jaar behoorlijk beperkt waren in hun mogelijkheden. Voor 2023 ziet hij echter meer kans op opzienbarende ontwerpen: “Ik verwacht dat wat we dit jaar leren, volgend jaar onvermijdelijk resulteert in meer extreme voorbeelden. Waar we beperkt waren met de plaatsing van bijvoorbeeld de radiatoren en uitlaten, kan dat volgend jaar allemaal anders worden.” McLaren technisch directeur James Key voegt toe dat de waarde van een goed werkend bodywork is toegenomen, aangezien de teams elders minder vrijheid hebben: “Het is echt een leerschool. Bodywork is belangrijker geworden. Het is een van de weinige gebieden waar je nog veel vrijheid hebt. Dat kon vorig jaar ook al, maar toen waren dingen als de bargeboards en diffuser veel grotere spelers. Die dingen hebben we niet meer, dus je gaat weer een stapje terug. Bodywork speelt dus zeker een rol.”

George Russell, Mercedes W13 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Mercedes zorgde begin dit jaar voor de nodige gefronste wenkbrauwen met haar unieke zero-pod concept. Volgens de regerend constructeurskampioen speelt deze vormgeving geen rol in de porpoising-problemen die hen teisterden. Key stelt dat de luchtstroom rondom het bodywork een cruciaal onderdeel is geworden: “Wat je doet met de sidepods, is in veel opzichten een aanvulling op wat je onder de wagen doet. Er zijn nog altijd veel verschillende ideeën. Er is nog veel te leren en er is nog geen eenduidig beeld hoe je het beste een vloer of sidepod kunt ontwerpen. Er zijn nog veel verschillen. Ik vraag me af of dat volgend jaar minder is. Ja, het draait allemaal om de vloer, maar alles wat daaromheen gebeurt speelt ook een rol.”

Het wordt fascinerend om te zien wat er volgend jaar gebeurt met de concepten van de wagens. Gaan we veel meer agressieve en daarmee verschillende ontwerpen zien, of komen ze uiteindelijk allemaal toch op hetzelfde idee uit? Dat weten we pas bij de presentaties van de nieuwe wagens in 2023.