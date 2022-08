F1-update: Verstappen legt tactisch verschil tussen Red Bull en Ferrari uit

In de voorbije jaren reisde Red Bull Racing altijd met hoge verwachtingen af naar de Hungaroring, aangezien het high-downforce circuit goed bij de creaties van Adrian Newey zou passen. Om uiteenlopende redenen kon Max Verstappen nog niet zegevieren op het circuit nabij Boedapest en daar leek het in 2022 ook niet meteen van te komen. Na een mislukte Q3-sessie moest de regerend wereldkampioen immers vanaf P10 komen. Red Bull ging op basis van de eigen voorspellingen uit van een vierde of vijfde plek voor de WK-leider, maar de praktijk is vele malen beter gebleken.

Verstappen wist inclusief een spin van 360 graden ("om de achterbanden op te warmen") zijn achtste zege van het seizoen te pakken en dat zelfs met een comfortabele voorsprong. Op de vraag wat de doorslag heeft gegeven, komt er direct twee woorden boven: tactiek en banden. Beide dingen hangen nauw met elkaar samen en dan met name bij de keuze van Ferrari om de harde banden te gebruiken, terwijl de omstandigheden daar absoluut niet geschikt voor waren.

Verstappen liet tijdens de persconferentie weten dat Red Bull hem op de hard band wilde laten starten, maar dat hij op weg naar de grid al voelde dat het geen succes zou worden. Verstappen zei op softs weinig grip te voelen en wilde de hardste compound van Pirelli koste wat kost vermijden. Red Bull toonde zich flexibel en hield niet langer vast aan de data en modellen, terwijl Ferrari het naliet om gezond verstand te laten zegevieren. De hardste band had immers prima kunnen werken bij een baantemperatuur van vijftig graden, maar niet bij eentje die amper de helft was. Het past bij een reeks aan tactische fouten van Ferrari, waardoor de Scuderia met een kater de zomerstop ingaat.

Voor Red Bull Racing en Mercedes geldt dat niet, al moet er wel bij aangetekend dat Sergio Perez ook niet heel lekker op vakantie gaat en dit weekend nog een sneer van Helmut Marko te verduren kreeg. Helemaal vooraan is de marge echter geruststellend voor Verstappen. Met nog negen races voor de boeg kan hij op een voorsprong van tachtig punten rekenen in het WK. Is de titelstrijd daarmee al gelopen en kan Verstappen zelfs nog records pakken? Deze vragen komen aan bod in de video bovenaan deze pagina, net als Mercedes dat wederom met een dubbel podium aan de haal is gegaan.

Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat!