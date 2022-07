Na enkele moeizame seizoenen doet Ferrari dit jaar weer echt mee in de strijd om de F1-wereldtitel. Door de combinatie van strategische blunders, betrouwbaarheidsproblemen en rijdersfouten is de achterstand op WK-leiders Max Verstappen en Red Bull Racing echter aanzienlijk. Charles Leclerc crashte in de Grand Prix van Frankrijk vroegtijdig en zag zijn achterstand oplopen tot liefst 63 punten. In het constructeurskampioenschap heeft het team uit Milton Keynes een voorsprong van 82 punten.

Hoewel het gat enorm is en de strijd zo goed als beslist lijkt, heeft Ferrari-teambaas Mattia Binotto alle vertrouwen in een goede afloop. Het enige wat het team hoeft te doen, is alle overige races winnen. Op de vraag of de titelaspiraties van Ferrari nu afhangen van fouten van Red Bull, antwoordt de Italiaan: “Ik heb geen idee, want ik tel geen punten. Als je me voor de race gevraagd had wat het gat naar Red Bull of Max was, had ik geen antwoord kunnen geven. Daar kijk ik niet naar. We proberen elke race het maximale resultaat te scoren. Dat is niet gelukt in Paul Ricard, maar we zijn nu al bezig met Hongarije en gaan daar voor een 1-2. Elke race telt even zwaar. Aan het einde van het seizoen tellen we de boel bij elkaar op en zien we waar we staan.”

Het feit dat Ferrari heeft aangetoond over een zeer snelle bolide te beschikken, stemt Binotto positief. Een lange serie met zeges sluit hij dan ook niet uit: “Het is vooral belangrijk dat we over een goed pakket beschikken. Er is geen reden waarom we vanaf nu tot het einde niet tien races kunnen winnen. Je moet er positief naar kijken, en ik ben graag positief. Kan er iets gebeuren met Max en Red Bull? Dat is hen al overkomen, net zoals het ons overkomen is. Misschien gebeurt het nog wel eens. Maar daar reken ik niet op. We moeten ons op onszelf concentreren en ons best doen.”

Lastiger, maar niet onmogelijk

Ook al heeft Leclerc een flinke dreun gehad van zijn fout in Frankrijk, volgens Binotto is alles nog mogelijk: “Ik heb tegen Charles gezegd dat het nu wat lastiger is geworden, maar niet onmogelijk. En dat we er nog meer van genieten als we het uiteindelijk omzetten in winst. We moeten ons op elke losse race concentreren. In de voorbije races hadden we telkens geweldig veel potentie. Het resulteerde niet in de best mogelijke resultaten voor de WK-strijd, maar er is geen reden om aan te nemen dat dat in de komende tien races niet gebeurt. Het potentieel is er. De rijders zijn fantastisch. Dus ik ben vrij optimistisch.”

Interview Mattia Binotto na de Grand Prix van Frankrijk