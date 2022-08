Verstappen onthult na Ferrari-sof: "Ik zou eigenlijk op harde band starten"

Het Formule 1-weekend in Hongarije heeft een tamelijk bizar verloop gekregen voor Max Verstappen. De Limburger dacht vrijdag niets tegen Ferrari te kunnen beginnen, was een dag later positief verrast door de auto, maar moest door technisch malheur in Q3 zondag vanaf P10 komen. De overwinning leek onmogelijk, maar op de Hungaroring is deze zondag niks onmogelijk gebleken. Verstappen ging als een warm mes door de boter en zag Ferrari bovendien tactische fouten maken. "Vandaag draaide het vooral om het kiezen van de juiste banden. Ferrari koos voor de harde band en dat was de verkeerde", laat Verstappen in de persconferentie na afloop van de race weten.

Als Motorsport.com hem vraagt of die harde band voor de race ook in de tactische plannen van Red Bull voorkwam, volgt er een interessant antwoord van de wereldkampioen: "Wij waren zelf van plan om op die harde band te starten! Maar toen ging ik op zachte banden op weg naar de grid en zelfs op die banden had ik al heel weinig grip. Daardoor dacht ik 'no way', ik ga echt niet starten op die harde banden."

Het geeft aan dat Red Bull Racing in tegenstelling tot Ferrari flexibel is gebleken. "Dat is ook een compliment richting het team, ja. Ons hele plan was gebaseerd op starten op de harde band, maar vanaf die ronden naar de grid hadden we meteen zoiets van 'oké, dan gooien we het gewoon om'. Onze hele strategie kon meteen uit het raam worden geflikkerd, maar gelukkig is ons team flexibel. We hadden veel vertrouwen in het veranderen van ons plan en nu ben ik natuurlijk heel erg blij dat we dat hebben gedaan. Op de harde band was het namelijk verschrikkelijk lastig, dat kon je wel zien aan Charles. Er was geen temperatuur in te krijgen, ze waren enorm aan het glijden. Nadat wij voor softs hadden gekozen bij de start was die harde band bij ons nooit meer in beeld."

Volgens Verstappen heeft Red Bull simpelweg goed ingespeeld op de omstandigheden in plaats van rigide vasthouden aan eerder gemaakte plannen. "Ver voor de race wisten we natuurlijk ook nog niet dat het licht zou gaan regenen voor de start. Dat maakte alles iets lastiger en sowieso veel moeilijker te voorspellen. Maar gelukkig is mijn team kalm gebleven - alle lof voor Hannah, als hoofd van onze strategie-afdeling. Dat kalm blijven is in deze omstandigheden namelijk doorslaggevend. Ik weet dat ik op mijn team kan vertrouwen."

Video: Verstappen wint de Hongaarse Grand Prix vanaf tiende startplek