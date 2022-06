Brundle ziet Hamilton pijn lijden: "Mercedes speelt het wel hard"

Het is een onderwerp dat de F1-paddock al vanaf de eerste test in Barcelona bezighoudt: porpoising. Hoewel het bij veel teams een stuk minder is geworden of zelfs is verdwenen, lijkt Mercedes het maar niet de baas te kunnen worden. Lewis Hamilton stapte afgelopen zondag met veel pijn uit de W13 - al wordt dit volgens sommigen als theatraal weggezet - en Mercedes-teambaas Toto Wolff vreesde dat de Brit eventueel een race zou moeten missen. Dat gebeurt niet, maar Brundle gelooft wel dat de oud-wereldkampioen zich niet aanstelt.

"De huidige stoeltjes zijn prima. De coureurs zitten wel ontzettend laag in de auto. Wanneer het chassis de grond raakt dan krijgt de ruggengraat aardig wat tikken te verduren", zegt Brundle bij Sky Sports. "Persoonlijk had het mij verrast als Lewis hierdoor een race zou missen. Het is echt wel te zien dat de auto niet comfortabel is, maar ik denk ook dat het team dit hard speelt. Zij en de coureurs zien dolgraag dingen veranderen. Wat het hobbelen betreft is Mercedes echt een slechte wagen. Sommige auto's hobbelen helemaal niet meer en sommige bolides nog lichtjes. Het is met name op circuit met lange rechte stukken, ook in Canada gaan we het zien."

Mercedes wil graag dat de FIA de reglementen wijzigt zodat het Duitse merk porpoising de baas kan worden, maar daar zitten andere formaties niet op te wachten. "De teams die het ondertussen onder de knie hebben zeggen: 'Het is een probleem van Mercedes en niet van de Formule 1'." Een oplossing is er nu al wel, stelt Brundle: "Mercedes kan de rijhoogte aanpassen, maar dat gaat ten koste van de performance. Zij willen de auto zo laag en stijf mogelijk. Mercedes krijgt het nu in ieder geval niet voor elkaar met een auto die eigenlijk best prima is."

Horner is fel tegen een reglementswijziging

Bij Red Bull Racing hadden ze de zaakjes na de eerste wintertest in Barcelona al vrij snel op orde. De RB18 heeft geen last van het gehobbel en dus klagen Max Verstappen en Sergio Perez niet. De Brit noemt de discussies gezeur en onderdeel van het spel. “Ze kunnen altijd een dikkere plank onder de auto schroeven als ze dat willen”, merkt Red Bull-teambaas Christian Horner na de race droogjes op tegenover onder andere Motorsport.com. “De meest simpele oplossing is natuurlijk om de auto hoger te zetten. Maar je hebt als team zelf de optie om dat te doen. Het lijkt mij oneerlijk om degene die hun werk goed hebben gedaan te straffen voor het feit dat enkele anderen er misschien iets naast zaten met hun berekeningen.”

Brundle ziet een wijziging van de regelgeving ook niet gebeuren. "De andere Formule 1-teams vragen om de regels aan te passen om Mercedes te helpen, is iets wat niet snel gaat gebeuren", vervolgt de voormalig Formule 1-coureur. "Ik bagatelliseer niet wat George Russell en Lewis Hamilton zeggen. Het ziet er echt pijnlijk uit. Dat geldt ook voor de Ferrari-coureurs. In de remzones ziet het er tricky uit. Ik begrijp niet hoe zij de bochten kunnen halen."

VIDEO: Hamilton heeft de grootste moeite om uit de W13 te klimmen