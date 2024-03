Vanaf het eerste moment op het Formule 1-circuit van Australië afgelopen weekend was duidelijk dat Ferrari in een goede vorm verkeerde. Vanaf de tweede training tot aan Q3 voerden Charles Leclerc en Carlos Sainz de tijdenlijsten aan en voor de laatste kwalificatiesessie was de renstal favoriet voor de pole. Uiteindelijk slaagde de formatie uit Maranello er niet in om op de eerste startpositie beslag te leggen, want Max Verstappen was in zijn Red Bull sneller. In de race viel de Nederlander echter uit, waardoor de weg naar een overwinning voor Ferrari open lag. Toch denkt Martin Brundle dat zelfs zonder de uitvalbeurt van Verstappen de kans groot was dat Ferrari de race zou gaan winnen.

"Achteraf was het de vraag of Ferrari sowieso Red Bull zou verslaan. Sainz had Verstappen al ingehaald, maar de RB20 vertoonde toen al kuren", begint Brundle bij Sky Sports, die daardoor als enige Red Bull-referentie Sergio Pérez heeft. "Hij finishte in de tweede Red Bull slechts vijfde. Hij had een achterstand van zo'n dertig seconden, voordat de virtual safety car in de laatste ronde werd ingesteld. Hij bleek ook nog wat aerodynamische problemen te hebben, want daarvoor was zijn pace wel goed." Dat laatste bevestigde Red Bull-teambaas Christian Horner. Volgens de Brit raakte de auto van Pérez beschadigd bij het inhalen van Fernando Alonso.

"McLaren hield Ferrari op race pace nog aardig goed bij, wat de suggestie wekt dat Verstappen mee had kunnen vechten", vervolgt Brundle. "We gaan uiteraard nooit het antwoord weten, maar mijn onderbuikgevoel zegt overduidelijk dat het de dag van Ferrari zou worden."

De reactie van Leclerc op het succes van Sainz kan op lof rekenen van de voormalig F1-coureur. "Hij had het fatsoen om te zeggen dat Sainz in de kwalificatie en de race simpelweg sneller was. Het moet hem pijn hebben gedaan dat de herstellende coureur beter presteerde", vertelt Brundle, die ook een nieuwe mentaliteit binnen de rest van het team van Ferrari ziet. "Het betekende dat de strategieën efficiënt waren. Zo hielden ze de McLaren van Lando Norris achter zich."