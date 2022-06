Horner noemt ‘gezeur’ over porpoising ‘onderdeel van het spel’

De herintroductie van grondeffect in de Formule 1 heeft ook de terugkeer van een minder fraai fenomeen met zich meegebracht: porpoising, het verschijnsel waarbij de auto een op en neer gaat op de rechte stukken doordat de zuigende werking steeds wordt onderbroken. Een aantal teams slaagde erin het gestuiter aardig onder controle te krijgen, maar er zijn ook teams die minder ver zijn met het oplossen van het probleem.

Met name Mercedes worstelt er nog mee, wat Lewis Hamilton en George Russell afgelopen weekend op het 2,2 kilometer lange rechte stuk van Baku geweten hebben. Hamilton had na de race zoveel last van zijn rug dat hij moeite had om uit zijn auto te klimmen. Russell had eerder in het weekend al aangegeven dat het probleem door de FIA bekeken moet worden. Volgens hem was het een zaak van veiligheid. “Het is een kwestie van tijd dat we een groot ongeluk zien”, stelde hij na de kwalificatie. Volgens Russell is het bovendien een probleem dat heel makkelijk verholpen kan worden, waarmee hij hintte naar het instellen van een minimale rijhoogte.

“Ze kunnen altijd een dikkere plank onder de auto schroeven als ze dat willen”, merkt Red Bull-teambaas Christian Horner na de race droogjes op tegenover onder andere Motorsport.com. “De meest simpele oplossing is natuurlijk om de auto hoger te zetten. Maar je hebt als team zelf de optie om dat te doen.” Volgens de Red Bull-teambaas is het aan een team om te reageren, wanneer de rijders over fysieke problemen beginnen te klagen. Horner: “Je kiest toch zelf met welke rijhoogte je rijdt? Je zou in elk geval nooit met een auto moeten rijden die niet veilig is. Maar dit is meer een zaak voor de technische jongens. Er zijn wagens die problemen hebben, maar er zijn ook auto’s die er nauwelijks last van hebben. Het lijkt mij oneerlijk om degene die hun werk goed hebben gedaan te straffen voor het feit dat enkele anderen er misschien iets naast zaten met hun berekeningen.”

De oproep om maatregelen te nemen tegen porpoising, doet Horner af als onderdeel van het spel. Gevraagd wat hij zou doen als zijn team veel last zou hebben gehad van het gestuiter, antwoordt Horner met een lach: “Ik zou tegen mijn rijders zeggen dat ze er op de radio zoveel mogelijk over moeten zeuren en het probleem zo groot mogelijk moeten opblazen! Het is onderdeel van het spel. Het is hetzelfde als een voetballer die een overtreding begaat in het zestienmetergebied en vervolgens zijn hand opsteekt dat er niets aan de hand is.” Op de vraag of sommige teams dit daadwerkelijk doen, reageert hij: “Natuurlijk doen ze dit. Je kan zien dat het oncomfortabel is voor de rijders, maar er zijn manieren om het tegen te gaan. Het is alleen dat die ten koste gaan van de prestaties van de auto. Dus wat is dan het makkelijkste om te doen? Je coureurs laten klagen en roepen dat de veiligheid in het geding is. Maar elk team heeft een keuze.”

Volgens Horner is er geen sprake van een veiligheidskwestie. “Ik denk dat als er echt sprake is van een veiligheidsprobleem voor het hele veld, ernaar gekeken moet worden. Maar als het louter specifieke rijders of teams betreft, dan is het iets waarmee het team zelf moet zien te dealen.”

