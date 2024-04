Het Formule 1-team van Mercedes had aan het begin van het seizoen goede hoop dat het gat richting Red Bull Racing gedicht kon worden, maar na vier races is er van die verwachtingen niets meer over. De Duitse renstal kan het tempo van de Oostenrijkse concurrent bij lange na niet volgen en de auto doet niet wat men verwacht. Vooral de instabiele achterkant maakt het leven van coureurs George Russell en Lewis Hamilton flink lastig. Ook het porpoising-probleem steekt de kop weer op. In de Sky Sports F1 Podcast laat Martin Brundle weten dat het hem zorgen baart dat Mercedes de oorzaak van de problemen niet kan achterhalen. "Ze moeten de auto begrijpen en dat [het niet lukt] is voor de mensen daar zorgelijk", vertelt de analist.

Mercedes geeft toe dat de problemen met de W15 op de simulator niet zichtbaar zijn, maar op het circuit wel. Hoe dat komt kan Brundle ook niet zeggen. "Er werken daar veel slimme mensen en ze hebben daar veel middelen ter beschikking. Ze hebben veel performance-tools en een hoog budget. Ik ga niet gokken waar het aan ligt. Als zij het al niet weten, dan weet ik het ook niet", verklaart de Brit, die wel ziet dat het team onder leiding van Toto Wolff sinds de invoering van de grond-effectregels op achterstand staat. "Ze krijgen het niet voor elkaar om deze auto's te begrijpen. Dit is nu al het derde jaar dat ze hiermee worstelen. Elk jaar komen ze met positieve geluiden, maar telkens stuitert de auto weer."

Opvallend is dat de W15 tijdens de eerste vrije trainingen er vrij aardig bij zit, maar dat de prestaties daarna wegzakken. Brundle vindt dat ook opmerkelijk. "Af en toe presteert de auto heel goed en lijkt het heel snel te gaan. Het lukt ze echter niet om dat sessie na sessie voor elkaar te krijgen, laat staan dag na dag en al helemaal niet Grand Prix na Grand Prix", legt de voormalig F1-coureur uit. "Dat is het probleem. De auto is heel gevoelig. Het ene moment lijkt het erop dat ze het voor elkaar hebben, maar het is vaker zo dat ze niet begrijpen wat er gebeurt. Als de bevindingen van alle slimme mensen en alle tools niet overeenkomt met wat de stopwatch laat zien, en het niet lukt om het op het circuit voor elkaar te krijgen, dan is dat heel frustrerend en zorgwekkend."