Brundle ziet potentie in overstap Hamilton: "Schrijf hem nooit af"

Donderdag is een van de grootste transfers ooit binnen de Formule 1 naar buiten gekomen: na afloop van het aankomende seizoen verruilt Lewis Hamilton zijn huidige werkgever Mercedes na twaalf jaar voor een avontuur bij Ferrari. Hij maakt gebruik van een clausule in zijn contract, die hij vorige zomer heeft getekend en die tot en met 2025 zou doorlopen. Het is een opzienbarende overstap, ook omdat Hamilton de afgelopen jaren meermaals heeft aangegeven graag voor altijd aan Mercedes verbonden te willen blijven.

Na zes wereldtitels en acht constructeurstitels heeft Hamilton echter besloten om naar het succesvolste team uit de geschiedenis van F1 te vertrekken. De afgelopen twee seizoenen heeft hij geen enkele race gewonnen, maar daar staat tegenover dat Ferrari in 2008 voor het laatst een kampioenschap won. Toch ziet Martin Brundle genoeg potentie in de samenwerking. "Schrijf Lewis Hamilton nooit af. Hij weet hoe hij races en kampioenschappen moet winnen en het zou heel Schumacher-achtig zijn als hij het team echt meer races kan laten winnen en mee kan laten doen om het kampioenschap", zegt de commentator bij Sky Sports over de verrassende overstap.

De transfer naar Ferrari kan volgens Brundle als nieuw startpunt dienen voor hoe Hamilton de volgende fase van zijn loopbaan wil aanvliegen. Ook denkt hij dat dit goed is voor de motivatie van de zevenvoudig wereldkampioen. "Hij heeft al enkele jaren geen race gewonnen en we zien dat hij enkele andere veranderingen heeft doorgevoerd. Hij heeft Marc Hynes weer aangesteld, die lange tijd zijn mentor en zijn oren en ogen in de paddock was. Ik denk dat hij nu stopt met zich op dingen buiten het racen te richten om weer de coureur Lewis Hamilton te worden", stelt de voormalig F1-coureur. "Dit is een geweldige kans om hem te motiveren en energie te geven voor deze fase van zijn loopbaan."

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 met Marc Hynes Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Hamilton wordt bij Ferrari gekoppeld aan Charles Leclerc, die eerder deze maand een nieuwe meerjarige deal heeft getekend bij de Scuderia. "Over één kwalificatieronde is Leclerc mogelijk de snelste coureur van het moment, zelfs met Max Verstappen meegerekend. Hij is oogverblindend snel, maar heeft de neiging onnodig tegen dingen aan te lopen omdat hij zo dicht op de limiet zit. Het is echter een prachtige combinatie", oordeelt Brundle.

Voor Carlos Sainz, die het kind van de rekening wordt en na 2024 moet vertrekken bij Ferrari, ziet hij nog genoeg mogelijkheden. "Laten we niet vergeten wat een geweldige coureur Sainz is. Hij zit komend seizoen nog in de Ferrari en heeft mogelijk de kans om naar Mercedes of enkele andere teams op de grid te gaan."