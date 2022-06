Het is Ferrari weer gelukt om een wagen te bouwen die constant mee kán doen in de voorhoede van de Formule 1. De laatste kampioenschappen werden in het F1-seizoen 2007 behaald, maar daarna moest het team altijd zijn meerdere erkennen in McLaren, Brawn GP, Red Bull Racing en Mercedes. Fernando Alonso kwam in 2012 nog dicht bij, maar zag Sebastian Vettel dat jaar in de Red Bull de meeste punten behalen. De F1-75 is qua snelheid sterk genoeg om voor zeges te gaan, al laat de betrouwbaarheid nog te wensen over. In Spanje en ook afgelopen weekend in Azerbeidzjan leidde Charles Leclerc de race, maar viel voortijdig uit door power unit-problemen. Kort daarvoor was Carlos Sainz stilgevallen met hydraulische malheur.

Giedo van der Garde weet dat er werk aan de winkel is in Maranello: "Bij Ferrari lopen ze gewoon te kloten", zegt de Viaplay-analist tegen Motorsport.com. "Vooral met Sainz. Hij krijgt het op de een of andere manier niet voor elkaar. Ik denk ook dat hij zichzelf te veel druk op legt door Leclerc te willen verslaan. Die zit juist in een lekkere flow, met name op zaterdag", waarmee Van der Garde doelt op de pole-positions van de Monegask. "Het is voor Sainz vervolgens lastig om dichter bij te komen. Ik denk dat er te veel druk bij hem ligt."

Niet alleen de Ferrari's zelf vielen uit, ook een Ferrari-aangedreven Haas en Alfa Romeo werden tijdens de race naast de baan geparkeerd. Is er een fundamenteel probleem bij de Italianen? "Dat is moeilijk in te schatten", vervolgt de oud-coureur van Caterham. "Ze hadden in Spanje een probleem met de power unit, al was dat meer de turbo. In Baku hoorde je de motor echt vastlopen. Het is zwaar voor ze op dit moment. Je ziet ze de limiet opzoeken. Ze gaan daar nu dus overheen, om die zeges maar te pakken. Sainz viel ook uit met een hydraulisch probleem, dat is gewoon pijnlijk. Het is zuur in een weekend waarin ze eigenlijk met z'n tweeën op het podium hadden kunnen staan."

