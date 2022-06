Strijdt Perez om de F1-titel? "Naast Max? Dream on!", zegt Tom Coronel

"Max heeft hier duidelijk laten zien: ik pak 'm." Naast Max Verstappen wordt Sergio Perez geen wereldtitel. "Dream on", zegt Tom Coronel in het programma Track Talk van Viaplay. De Nederlandse coureur stipt aan dat de huidige F1-kampioen in het verleden met al zijn teamgenoten heeft afgerekend door zijn agressiviteit en rijstijl. "Het kan af en toe wel zo zijn dat de ene rijder net even iets meer uitblinkt. Dat je op een stratencircuit als Monaco en nu in Baku. Ik zie echt wel dat Perez een goede swing te pakken heeft, maar met een Verstappen weet je zeker dat je wereldkampioen wordt. Met een Perez ook, alleen minder makkelijk." Sebastiaan Bleekemolen en Coronel zijn het erover eens dat Perez contractverlenging verdiend heeft. "Maar winnen gaat hij nooit."

Halverwege de Grand Prix kreeg Verstappen de opdracht om zijn tempo te verminderen, maar volgens beide heren vraag je dat niet aan een F1-coureur. "Hij is de baas, hij bedient het gaspedaal met zijn rechtervoet", zegt Bleekemolen. "Je zit in een ritme en hebt een bepaald gevoel in de banden." De WK-leider had ook geen druk van achteren: "Dus daar hoef je het ook niet om te doen." Volgens Coronel is het typisch Verstappen: "Hij kan niet rustig rijden, dat is er door zijn vader ingepeperd." Toch werd de Nederlandse Red Bull-coureur herinnerd aan de GP in Azerbeidzjan van vorig jaar.

Theater bij Mercedes?

Bij Mercedes hebben ze heel andere kopzorgen, namelijk porpoising. Lewis Hamilton kwam met veel pijn en moeite uit de auto na afloop van de race in Azerbeidzjan. "Uiteindelijk was er meer porpoising bij Hamilton dan bij Russell", zegt Bleekemolen, die denkt dat het door de verschillende afstellingen van de auto komt. Het lastige uitstappen van Hamilton uit de auto wordt door sommige mensen weggezet als theatraal en om de FIA onder druk te zetten. "Ze zien ook het gat natuurlijk", aldus Coronel.

Naast de discussies over het hobbelen op de baan, speelt er ook een belangrijk onderwerp naast het circuit. De Formule 1 wil duurzamer worden en meer op de centen letten. Er wordt daarom gesproken over het eventueel invoeren van een salarisplafond, maar volgens Coronel zijn er altijd creatieve manieren. "Maar wat is Verstappen waard? Het is wat de gek er voor geeft", zegt de coureur. "Het bedrijf heeft er namelijk veel voordeel van." Coronel is het niet eens met het eventueel invoeren van dit plafond. "Het is marktwerking", vult Bleekemolen aan.