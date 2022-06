Hamilton verbijt rugpijn: Wil Canada voor geen goud missen

Het is inmiddels een bekend fenomeen: Mercedes heeft last van porpoising. Op het rechte stuk van het Baku City Circuit werd eens te meer duidelijk dat de voormalige kampioensformatie geen oplossing gevonden heeft voor het gestuiter. Dat heeft ertoe geleid dat er een lobby ontstaan is om tot een aanpassing van het reglement te komen, maar dat stuit op verzet van de concurrentie. Hamilton moet naar eigen zeggen op zijn tanden bijten tijdens de race en teambaas Toto Wolff suggereerde dat Hamilton de race in Canada mogelijk zou moeten missen vanwege de fysieke problemen.

Op Instagram heeft Hamilton die suggestie echter met duidelijke bewoordingen afgewezen: “Ik ben een beetje broos en ik heb blauwe plekken, maar het is geen serieuze blessure”, schrijft Lewis Hamilton maandag op zijn Instagram. “Ik heb acupunctuur gehad en mijn fysio Angela [Cullen] blijft eraan werken, samen met het team kijken we hoe we de situatie kunnen verbeteren. We moeten blijven vechten. Altijd zullen we ons samen inspannen om vooruit te gaan en dat is in dit geval niet anders. Ik ben er dit weekend, ik wil het voor geen goud missen. Ik wens iedereen een prachtige dag en week.”