Wat te doen met Lawson: Nieuwe tweespalt bij Red Bull?

De Nieuw-Zeelandse coureur Liam Lawson zit al sinds 2019 bij Red Bull in de wachtkamer. Vorig jaar mocht hij vijf races rijden voor het juniorteam AlphaTauri (nu RB F1) als vervanger van de geblesseerde Daniel Ricciardo, maar tot een vast zitje in F1 komt het maar niet. Yuki Tsunoda tekende onlangs een nieuw contract bij RB F1 en Sergio Pérez verlengde zijn verbintenis met Red Bull met twee seizoenen. Omdat ook Max Verstappen voorlopig nergens heengaat, is er bij de Red Bull-familie nog maar één plekje over en dat wordt op het moment bezet door Ricciardo.

Liam Lawson bij zijn F1-debuut in Zandvoort Foto door: Dom Romney / Motorsport Images

Het deed Lawson enkele weken geleden verzuchten dat het na vijf jaar aan de zijlijn te hebben gestaan, hoog tijd wordt dat hij een stap maakt. Is het niet bij Red Bull (of RB F1) dan wel bij een ander F1-team. "Ik zou heel graag voor Red Bull in de Formule 1 rijden", aldus de 22-jarig coureur. "Dat is op dit moment het sterkste team en ik werk al sinds 2019 met ze samen, dus dit is het zesde jaar. Als ik kon kiezen, dan zou ik heel graag voor Red Bull rijden. Mijn doel is echter Formule 1, dus als daar geen plek is, dan kan het overal zijn."

Blijkbaar zijn die woorden aangekomen bij Helmut Marko. De Red Bull-adviseur heeft de jonge Nieuw-Zeelander hoog zitten en wil hem het liefst al op korte termijn bij RB F1 stallen, als vervanger van de nog steeds tegenvallende Ricciardo. Die wordt dit seizoen aan alle kanten voorbij gereden door Tsunoda en kreeg in Canada de wind flink van voren van Jacques Villeneuve. De oud-wereldkampioen vroeg zich hardop af wat Ricciardo nog te zoeken heeft in F1. De Australiër antwoordde op zondag met een achtste plaats in de lokale Grand Prix, maar de kritiek is daarna niet gaan liggen.

Horner vs Marko?

Inmiddels zou Marko al zover zijn om hem nog dit seizoen te vervangen door Lawson. De Oostenrijker beroept zich daarbij volgens de Oostenrijkse krant Kleine Zeitung op de statuten van RB F1 die voorschrijven dat het team uit Faenza een opleidingsteam is dat jonge coureurs klaarstoomt voor het echte werk bij Red Bull Racing. Voor Ricciardo werd eenmalig een uitzondering gemaakt, zo quote de krant Marko. "Het doel was dat hij [Ricciardo] met uitzonderlijke prestaties in aanmerking zou komen voor Red Bull Racing. Dat zitje is nu van Sergio Perez, dus dat plan is niet langer geldig." Op de vraag of er een nieuw plan klaarligt, zei Marko "We zullen er binnenkort een jonge coureur in moeten zetten. Dat zou Liam Lawson zijn."

Het probleem is echter dat Christian Horner wel gecharmeerd is van Ricciardo en het liefst ziet dat de 34-jarige Australiër bijtekent. Wie deze strijd gaat winnen, zouden we binnen niet al te lange tijd moeten weten. Volgens insiders moet Red Bull in september aan Lawson laten weten of het met hem doorgaat. De Nieuw-Zeelander zou bij die onderhandelingen overigens een aardige troef in handen hebben, want hij zou inmiddels ook in beeld zijn bij Audi dat Carlos Sainz steeds verder uit beeld ziet verdwijnen.