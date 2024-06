Met de bevestiging dat Pierre Gasly ook in 2025 voor Alpine in de Formule 1 uitkomt, is weer een stukje van de rijderspuzzel gelegd. De contractverlenging voor de coureur uit Rouen komt echter niet als een verrassing. Een langer verblijf van Gasly bij Alpine lag in de lijn der verwachting, nadat begin deze maand naar buiten kwam dat Esteban Ocon na volgend jaar niet verder gaat bij de Franse equipe.

Gasly is momenteel bezig aan zijn tweede seizoen in dienst van Alpine. Vorig jaar vergaarde hij 62 punten en eindigde hij als elfde in het kampioenschap. Een derde plaats in Zandvoort en een derde plek in de sprintrace in Spa waren de positieve uitschieters. Dit jaar kwam het team uit Enstone bijzonder moeizaam uit de startblokken als gevolg van een auto die bij zijn introductie wat aan de zware kant was. De afgelopen drie races finishte Gasly echter in de punten. Na een tiende plek in Monaco eindigde hij in Canada én Spanje als negende. De vijf punten die deze resultaten hem opleverden, betekenen dat hij na tien races vijftiende staat in het tussenklassement.

“Ik voel me heel erg thuis bij dit geweldige team”, laat Gasly weten. “Ik ben hier nu officieel achttien maanden en het is altijd het plan geweest om een project voor de lange termijn op te bouwen met het team.” Gasly erkent dat het op de baan momenteel niet gaat zoals zou moeten. “Maar ik houd vertrouwen in het project, dus ik blijf. Ik ben tevreden over de veranderingen die zijn doorgevoerd, hoe hard er gewerkt wordt en de richting die we als team opgaan. Met de mensen en de middelen waarover het team beschikt, is er veel potentie. Ik kijk ernaar uit om te zien wat de toekomst brengt en focus me nu op de details om onze prestaties te verbeteren.”

Alpine-teambaas Bruno Famin: “Pierre is een coureur met enorm veel ervaring in de Formule 1 en een rijder die op de baan steeds maar weer bewijst erg veel potentie te hebben. Hij is ook een geweldige ambassadeur voor het merk Alpine, dus we zijn erg blij dat we onze samenwerking kunnen voortzetten.” Wie volgend jaar de teamgenoot is van Gasly, is nog niet bekend. Onder andere Valtteri Bottas, Mick Schumacher en Jack Doohan worden genoemd als kandidaten. “We zullen onze tijd nemen met het nemen van een beslissing over wie Pierre’s teamgenoot wordt”, zegt Famin. “Maar er liggen een paar spannende opties op tafel.”