Ricciardo openhartig over zelftherapie en Villeneuve: "Kan de pot op"

Na afloop van de kwalificatie voelde die vijfde plaats voor Daniel Ricciardo vooral als een bevestiging van het pad dat hij recent heeft gekozen, maar ook als een afrekening een van zijn grootste criticasters, Jacques Villeneuve. De Canadese wereldkampioen van 1997 had zich zaterdag in niet mis te verstane woorden uitgelaten over de Ricciardo. Volgens Villeneuve is de Australiër al jaren over the hill en hij vroeg zich hardop af wat de coureur van RB F1 nog in de Formule 1 doet.

Ricciardo reageerde fel op die harde woorden van Villeneuve. "Ik heb gehoord dat hij onzin uitkraamt, maar dat doet hij altijd. Ik denk dat hij zijn hoofd een paar keer te veel heeft gestoten. Ik weet niet of hij ijshockey speelt of zo. Ik keur hem geen blik waardig, al die mensen kunnen de pot op. Ik wil nog meer zeggen, maar laten we het hier bij houden."

De 34-jarige Ricciardo zei vervolgens dat niet de kritiek van Villeneuve, maar het verlengen van het contract van teamgenoot Yuki Tsunoda hem heeft gemotiveerd. Waar de Japanner regelmatig in de punten rijdt en zo zijn nieuwe contract dubbel en dwars verdient, heeft Ricciardo alleen nog maar punten gescoord in de sprintrace van Miami. "Ik ben duidelijk erg gemotiveerd om meer te doen dit jaar", aldus Ricciardo die toegeeft niet in zijn beste vorm aan het seizoen te zijn begonnen. "Miami was eenmalig, maar ik weet hoe goed die resultaten kunnen voelen. Dat is waarom ik dit doe, om die hoogtepunten te voelen. Toen ik aan dit weekend begon, voelde alles goed. Ik was echt blij om weer terug te zijn op dit circuit en hier te rijden."

Dat Ricciardo happy is in Montreal heeft vooral te maken met zijn eerste F1-overwinning die hij tien jaar geleden in Canada vierde. "Het is vandaag (8 juni) zelfs precies tien jaar geleden dat ik hier voor het eerst won. Die dag heeft mijn leven veranderd." Het jubileum heeft hem aan het denken gezet over zijn prestaties dit seizoen. "Er zijn natuurlijk twee dingen. Ten eerste de auto. Vanaf het moment dat we gisteren de baan op reden had ik er gewoon vertrouwen in. Maar ten tweede moet ik ook naar mezelf kijken en ervoor zorgen dat ik goed in mijn vel zit."

Zelftherapie

"Het is dit jaar duidelijk wat moeilijker voor me geweest om de juiste vorm te vinden", vervolgde Ricciardo. "Als ik terugkijk naar tien jaar geleden, toen ging alles moeiteloos. Na Monaco ben ik eens gaan zitten om te proberen dingen te begrijpen." En daarbij ging hij verder dan het analyseren van zijn race skills.

"Ik keek altijd naar zaken [die ik kon verbeteren] op het circuit. 'Hier kan ik later remmen of dit en dat doen', maar nu ben ik ook naar andere dingen gaan kijken die mijn prestaties beïnvloeden. Zoals, kom ik naar een raceweekend met of zonder energie? Ik heb een flinke portie zelftherapie gehad en gekeken naar zaken die ik misschien buiten het circuit verkeerd doe. Misschien besteed ik wel te veel tijd en energie aan mensen om me heen en ben ik tegen de tijd dat ik op de racedag aankom, wat minder energiek. Diep van binnen weet ik wat ik kan en ik moet er gewoon voor zorgen dat ik dat vaker doe."