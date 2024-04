Waar Yuki Tsunoda in de beginfase van dit seizoen indruk maakt bij het tweede Red Bull-team, worstelt Daniel Ricciardo. De goedlachse Aussie beschikt vanaf het raceweekend in China over een nieuw chassis, al heeft Helmut Marko al eerder laten weten dat het in zijn optiek meer mentaal is. In Suzuka zat de snelheid er bij vlagen in, maar bleek Ricciardo na een ongelukkige actie op zondag snel klaar. Ricciardo bewoog te veel naar rechts, waar Alexander Albon zat, terwijl er links meer dan genoeg ruimte was.

Het past naadloos in een moeizame openingsfase van 2024, waardoor het Red Bull-zitje waar Ricciardo van droomt ver weg is. "De voorwaarde was dat hij duidelijk sneller moest zijn dan Yuki om te mogen hopen op een zitje bij Red Bull Racing", legt Marko uit. "Dat is vooralsnog niet het geval gebleken, al zat het in Japan wel vrij dicht bij elkaar. Laten we zien hoe het zich verder ontwikkelt." Waar Marko praat over het Red Bull-zitje lijkt Ricciardo zich eerder zorgen moeten maken over zijn eigen positie bij RB. Nyck de Vries heeft vorig jaar immers aan den lijve ondervonden dat Red Bull het zeker niet schroomt om in te grijpen als dat nodig wordt geacht.

Net als begin vorig jaar - toen Ricciardo zelf nog op het vinkentouw zat - heeft RB ook nu een potentiële vervanger die staat te popelen. Liam Lawson heeft vorig jaar als invaller laten zien waar hij toe in staat is, hetgeen Marko nog niet is vergeten. "We hebben met Lawson natuurlijk een zeer sterke reservecoureur bij het team, die contractueel ook voor andere teams mag rijden als hij in 2025 geen cockpit bij ons krijgt", doet Marko in gesprek met de Kleine Zeitung uit de doeken. "In dat opzicht zou het voor ons natuurlijk interessant zijn om hem dit jaar al wel in de Formule 1 te kunnen zien, ook om een duidelijk beeld te vormen. Maar het is een complex onderwerp, waardoor we moeten zien hoe dit verder gaat."

Marko kan niets met geruchten over verkoop tweede Red Bull-team

Recent zijn er ook weer geruchten opgedoken over een eventuele verkoop van het tweede Red Bull-team. Vorig jaar waren die tijdens de wintertest in Bahrein nogal hardnekkig, al is er nadien samen met Oliver Mintzlaff besloten om het team te behouden en op de schop te gooien. Marko wil nieuwe berichtgeving over een verkoop van RB echter meteen naar het rijk der fabelen verwijzen. "Ik snap werkelijk niet waar deze verhalen steeds vandaan komen. Met de aandeelhouders is alles goed geregeld, waardoor [de toekomst van het team] vaststaat", zo besluit de 80-jarige Oostenrijker.