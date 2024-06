Wie nog niet bekend was met Liam Lawson, was dat na zijn vijf invalbeurten bij AlphaTauri in 2023 wel. De Nieuw-Zeelander maakte een goede indruk toen hij de geblesseerde Daniel Ricciardo verving en scoorde zelfs punten, maar toch moest hij in 2024 weer genoegen nemen met een rol als reservecoureur van Red Bull Racing en RB F1 Team. Daar waar hij dat werk vorig jaar nog combineerde met een seizoen in de Super Formula, focust Lawson zich dit jaar volledig op zijn reserverol in de hoop dat dit hem in 2025 een plekje in de Formule 1 oplevert.

De rijdersmarkt is momenteel behoorlijk in beweging na de overstap van Lewis Hamilton naar Ferrari. Er zijn nog meer dan genoeg zitjes te verdelen, maar voor Lawson is het ook de vraag waar hij terechtkan. "Als ik daar het antwoord op had, dan had ik nu waarschijnlijk al in de auto gezeten. Ik heb geen idee. Alles verandert op dit moment en er zijn veel coureurs die van plek wisselen, dus ik weet nu niet echt of en hoe ik daarbinnen pas. Het is wel iets waar ik momenteel iedere dag aan werk", zegt Lawson bij Talksport over hoe hij de rijdersmarkt voor 2025 ziet.

De 22-jarige coureur uit Hastings geeft ook aan dat hij zeker een voorkeur heeft om binnen de gelederen van Red Bull te blijven, ook doordat hij al jaren onderdeel is van het opleidingstraject. Toch sluit hij een overstap naar een ander team niet op voorhand uit, omdat een F1-zitje zijn hoofddoel is. "Ik zou heel graag voor Red Bull in de Formule 1 rijden. Dat is op dit moment het sterkste team en ik werk al sinds 2019 met ze samen, dus dit is het zesde jaar. Als ik kon kiezen, dan zou ik heel graag voor Red Bull rijden. Mijn doel is echter Formule 1, dus als daar geen plek is, dan kan het overal zijn."

In 2025 kan Lawson in principe niet terecht bij Red Bull Racing, waar Max Verstappen over een doorlopend contract beschikt en Sergio Pérez recent zijn contract heeft verlengd. RB F1 heeft nog geen coureurs bevestigd voor 2025 en dus lijkt hij zich vooral te moeten richten op een kans bij dit team.