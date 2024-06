Wolff: "Mercedes F1 nu niet in gesprek met Verstappen"

Aan het begin van het Formule 1-seizoen liet Mercedes-teambaas Toto Wolff er geen misverstand over bestaan: hij wilde Max Verstappen overhalen om Red Bull Racing te verlaten en om bij zijn team in te stappen. Na het aangekondigde vertrek van Lewis Hamilton zoekt de teambaas naar een waardige opvolger en Verstappen past volgens Wolff perfect in dat plaatje. De laatste weken is het stiller rondom deze geruchten, wat volgens hem logisch te verklaren is. "Op dit moment voeren we daar geen gesprekken over, want we moeten eerst onszelf verbeteren", vertelt de Oostenrijker aan Motorsport.com.

In de wandelgangen gaat rond dat de formatie uit Brackley nu vol inzet op het binnenhalen van de eigen junior-coureur Andrea Kimi Antonelli. De jonge Italiaan rijdt dit seizoen in de Formule 2 bij Prema en staat binnen het opleidingsteam hoog aangeschreven. Wolff herhaalt nog maar eens dat er nog niets definitief is. "Er is nog geen keuze voor de coureurs gemaakt. Ik heb het eerder gezegd, maar we willen die keuze zo lang mogelijk uitstellen. We weten namelijk nooit wat er allemaal gaat gebeuren", aldus de topman.

Wolff maakt dus geen haast met het aantrekken van een opvolger van Hamilton. De prioriteit ligt voorlopig bij het bouwen van de beste auto, al decennialang dé manier om de aandacht te trekken van de beste coureurs. "We moeten onszelf blijven verbeteren en naar onszelf blijven kijken", legt Wolff uit. "Dat moeten we als team, maar ook als coureurs – dus Lewis en George [Russell] – doen. We moeten ons verbeteren en hopelijk kunnen we dan constant meedoen voor de podiumplaatsen. Het doel is om daarna weer zelf overwinningen te kunnen scoren. Daarna komen goede coureurs vanzelf."