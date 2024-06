Waarom behoud Tsunoda in nieuwe filosofie RB F1 past

Op dit moment is Pierre Gasly nog de coureur die de meeste Grands Prix reed voor het team dat achtereenvolgens Toro Rosso, AlphaTauri en RB F1 Team heette. Ook is hij er het langst in dienst geweest. De Fransman kwam in 6 seizoenen tot 96 optredens voor AlphaTauri. Hij kreeg in die tijd wel (even) de kans bij de hoofdmacht Red Bull Racing, maar die combinatie bleek geen gelukkige en dus werd Gasly in 2019 na een half jaar alweer teruggezet naar AlphaTauri.

Yuki Tsunoda staat inmiddels op 4 seizoenen en 72 Grands Prix in dienst van AlphaTauri/RB F1. Op het moment dat zijn nieuwe contract eind volgend jaar afloopt, zal de teller – ijs en weder dienende – op 5 seizoenen en 111 GP-starts staan. Dat maakt hem dus een van de trouwste RB-coureurs, maar waar Gasly – en een trits voorgangers – in het verleden wel de kans kreeg om de overstap te maken naar 'grote broer' Red Bull, daar is die kans voor Tsunoda met de contractverlenging van Sergio Pérez (tot eind 2026) nihil. Is hij daarmee mislukt?

'Motherfucker'

Honda-protegé Tsunoda werd in 2021 bij zijn komst in de Formule 1 bestempeld als een snel, maar enigszins instabiel heethoofd. Regelmatig moesten de boordradioberichten van de Japanner 'gebliept' worden vanwege de schuttingtaal die hij uitsloeg. Bekend is het verhaal dat hij dacht dat de scheldwoorden 'motherfucker' en ‘fuck' een normaal onderdeel uitmaakten van de Engelse taal. Hij gebruikte die woorden in het begin dan ook te pas en te onpas, maar al gauw waren het niet meer de verbale uitspattingen die Tsunoda karakteriseerden. Hij bleek namelijk ook onbeschoft snel in een (ondermaatse) F1-auto. Zijn beste seizoen tot nog toe leverde hij af in 2023, zijn derde jaar in de Formule 1. Dit seizoen – waarin zijn veel ervarener teamgenoot Daniel Ricciardo het moeilijk heeft – trekt Tsunoda de opgaande lijn van vorig jaar moeiteloos door. Hij bereikt consequent Q3 en scoorde al in vijf races punten.

Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images

Hoewel hij steeds beter presteert, is er echter nooit een serieus moment geweest om Tsunoda te promoveren naar het hoofdteam van Red Bull. Dat heeft deels te maken met dat al eerder genoemde nieuwe beleid van Red Bull, maar ook met twijfel bij de teamleiding van de hoofdmacht. Vooral Christian Horner lijkt er weinig trek in te hebben om de moeilijk te regisseren Tsunoda naast Max Verstappen te zetten en Helmut Marko lijkt de Japanner vooral te willen gebruiken als stok achter de deur voor Pérez.

Tsunoda lijkt dan ook 'vast' te zitten bij RB, maar of dat voor hem een slechte zaak is? De vraag stellen is 'm beantwoorden. Red Bull zal – zolang het Verstappen in dienst heeft – nooit de Japanner centraal stellen, terwijl bij RB dat proces al voorzichtigjes in werking lijkt te zijn getreden. Het team heeft in de afgelopen drie decennia vooral gediend als opleidingsteam en doorgeefluik. Op de momenten dat het team uit Faenza de vruchten wilde plukken van die rol, werden talenten als Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Max Verstappen en Pierre Gasly steevast weggekaapt en naar Red Bull overgeheveld, met meer of minder succes.

Dragende coureur

Nu het team een wat vrijere rol krijgt, heeft het in Tsunoda een coureur die in de toekomst wellicht het hele team kan dragen, vindt teambaas Laurent Mekies. "Hij heeft dit jaar een fenomenale stap gemaakt, die onze verwachtingen ver te boven ging", zei de Fransman tegen Motorsport.com. "We hadden een stap verwacht, maar in het vierde jaar zo'n grote stap maken is erg indrukwekkend, zowel qua tempo als buiten de auto. Het is niet alleen dat hij volwassener wordt, ook op pure snelheid maakt hij stappen, net als in de gesprekken met zijn team."

En dus is RB er alles aan gelegen om het Tsunoda naar de zin te maken en er voor te zorgen dat hij Red Bull uit zijn hoofd zet. "Hij is ambitieus en wij zijn ambitieus", weet Mekies wat hem te doen staat. "We moeten ervoor zorgen dat we een omgeving creëren waarin hij zich nog verder kan ontwikkelen, dat is cruciaal voor ons project." Wellicht dat Tsunoda dan de eerste coureur wordt die niet bij team Faenza zit om ervaring op te doen voor de hoofdmacht Red Bull, maar er ook in dienstjaren de langst zittende coureur wordt.