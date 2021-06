Hamilton verklaart kostbare fout: “Alleen de voorremmen werkten”

Sinds zijn uitvalbeurt in de Grand Prix van Oostenrijk in 2018 wist Lewis Hamilton nog iedere race in de punten te eindigen. Aan die indrukwekkende recordreeks kwam zondag in Baku echter een einde. De Brit leek volop te gaan profiteren van een uitvalbeurt van Max Verstappen, maar net als zijn titelconcurrent scoorde ook Hamilton geen enkel WK-punt in Baku.

Nadat Verstappen door een klapband was gecrasht deelde Hamilton bij de herstart de eerste startrij met de enig overgebleven Red Bull van Sergio Perez. De coureur van Mercedes kwam het beste van zijn plek en zat er bij het aanremmen voor de eerste bocht zelfs al voor, maar daar ging het helemaal mis voor Hamilton: met blokkerende wielen schoot de Brit rechtdoor en zakte hij ver terug in de rangorde, om uiteindelijk op een teleurstellende zestiende plek aan de finish te komen.

Hamilton raakt verkeerde knop

In de uitloopronde kreeg Hamilton al over de boordradio te horen dat hij zijn auto bij de herstart per ongeluk in een verkeerde stand had gezet. “Ik weet het niet helemaal zeker, maar ik heb een soort knop geraakt waardoor alleen mijn voorremmen het deden”, gaf de titelverdediger na afloop onder andere tegenover Motorsport.com tekst en uitleg. Door het omzetten van de knop werd de rembalans van de Mercedes W12 volledig naar voren opgeschoven. Dat zijn Mercedes al hevig stond te roken op de grid droeg volgens Hamilton niet bij aan de fout: “Dat was niet het probleem. We hebben een knop waarmee je de voorremmen op temperatuur kunt krijgen. Bij de herstart reageerde ik op Perez en toen raakte ik per ongeluk die knop. Daardoor blokkeerden de wielen en ging ik rechtdoor omdat alleen mijn voorremmen het deden.”

De fout bezorgde Hamilton opnieuw een teleurstellend resultaat, nadat hij twee weken eerder in Monaco al niet verder was gekomen dan een zevende plek. “We hebben twee ontzettend lastige races gehad. Vandaag is uiteraard een heel pijnlijke ervaring. Ik had gewoon pech vandaag, maar Max had ook pech. Het spijt me natuurlijk voor het hele team. We moeten ons herpakken en sterker terugkeren, maar we kunnen ook positieve punten uit dit weekend halen als je ziet hoe we terug zijn gekomen.”

"Red Bull momenteel duidelijk het snelste"

Met die laatste opmerking doelt Hamilton op een bijzondere moeizame vrijdag in Azerbeidzjan, maar uiteindelijk wist hij zich er alsnog als tweede te kwalificeren en had hij zondag zicht op de winst: De Brit moet echter toegeven dat Mercedes op dit moment niet de snelste auto van het veld heeft: “Je ziet duidelijk dat Red Bull op dit moment het snelste is. Het was vandaag heel lastig om ze bij te houden. Om dan toch in de mix te zitten was echt geweldig. Het is een heel nederige ervaring om niets over te houden aan al dat harde werk, maar dit soort dingen gebeuren.”

Het feit dat na de nodige opstartproblemen nu ook racewinnaar Sergio Perez op stoom lijkt te zijn gekomen bij Red Bull verbaast Hamilton overigens niets: “Hun auto is ontzettend snel. Die twee zullen het ons ongetwijfeld heel lastig gaan maken, maar dat hadden we voor dit seizoen ook al verwacht. Wij moeten gewoon blijven werken”, concludeert Hamilton, die de uitvalbeurt van Verstappen niet echt als een troost zag: “Dat is irrelevant, om eerlijk te zijn maakt dat niet echt een verschil. We moeten leren van de deze lessen. Het is ook best moeilijk omdat ik vanochtend een vriend heb verloren [McLaren-aandeelhouder Mansour Ojjeh, red.] dus ik sta hier met gemengde emoties.”

Video: Meer over de kostbare fout van Hamilton in een nieuwe Formule 1-update