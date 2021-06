Verstappen: "Klapband levensgevaarlijk, had ook linksaf kunnen gaan"

Met een inhaalactie op Charles Leclerc, een goede race pace en niet te vergeten een voortreffelijke pitstop wist Max Verstappen de koe stevig bij de horens te vatten in Azerbeidzjan. De Limburger controleerde de wedstrijd en had dankzij het sterke optreden van teamgenoot Sergio Perez zelfs een één-tweetje van Red Bull Racing kunnen vieren. Een klapband veranderde alles. Verstappen bleef ongedeerd, al had het voorval naar eigen zeggen anders kunnen aflopen. "Dit is zeker levensgevaarlijk", aldus Verstappen op het Baku City Circuit tegenover onder meer Motorsport.com.

"Ik kan ook opeens linksaf gaan hè en dan kom je natuurlijk onder een hele andere hoek in de muur. En even verderop ligt de snelheid nog hoger. Ik ging nu ongeveer 305 kilometer per uur, dus lekker rustig aan", vervolgt Verstappen met een cynische ondertoon. Het tekent het - zeer begrijpelijke - ongenoegen, dat nadien ook bij vader Jos Verstappen te bespeuren viel. 'What a joke' liet de voormalig F1-coureur weten via Twitter. "Zoiets mag niet gebeuren. En ook nog eens levensgevaarlijk. No Pirelli for me", voegde Verstappen senior aan die boodschap toe.

Verstappen verwacht bitter weinig van Pirelli-onderzoek

Na zijn crash moest Verstappen enkele medische controles ondergaan. Het maakt dat hij het moment gemist heeft waardoor hij nog steeds WK-leider is. "Ik zat in het medical center en heb niks meegekregen [van die herstart]. Mijn telefoon begon enorm te vibreren en ik kreeg allemaal berichten binnen dat Lewis rechtdoor was gegaan." Verstappen is fysiek overigens in orde bevonden bij die checks. "Ja, dat hangt ook allemaal samen met de impact. Als je boven een bepaald aantal G-krachten komt, dan moet je daar automatisch naartoe. Het was in ieder geval een harde klap."

Wat blijft zijn de teleurstelling van een misgelopen zege en een handjevol vragen aan Pirelli. "Heel frustrerend en natuurlijk enorm balen. Je zit al zover in de race en dan klap je ineens vol de muur in. Dat is natuurlijk niet wat je verwacht." Het maakt dat alle ogen op bandenleverancier Pirelli gericht zijn, al geeft Verstappen nogmaals aan daar niet veel van te verwachten. "Pirelli zal waarschijnlijk weer zeggen dat het met brokstukken te maken heeft. Daar krijg je toch nooit het volledige antwoord van. Dat is enorm balen, want dit was een makkelijke overwinning voor ons geweest."

Pirelli heeft in een eerste reactie al laten weten een onderzoek in te stellen en rekent inderdaad op contact met brokstukken, wellicht van de auto van Lance Stroll. "Je kan wel zeggen 'er is al een crash geweest en je neemt die lijn ook' maar dat deed iedereen daarvoor al een paar ronden. Dus op een gegeven moment moeten die brokstukken wel weg zijn. Ik denk niet dat het daaraan ligt, al zal Pirelli natuurlijk een ander antwoord geven", reageert Verstappen. Hij voegt toe dat hij niet teveel van zijn banden heeft gevraagd. "Dat is ook nog eens zo'n ding. Ik was niet eens vol aan het trappen met die banden... Heel frustrerend."

