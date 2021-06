McLaren-aandeelhouder Mansour Ojjeh (68) overleden

In een korte verklaring heeft McLaren zondag laten weten dat de in Zwitserland geboren zakenman thuis in Genève in het bijzijn van zijn familie is overleden.

Hoewel Ojjeh in de Formule 1 vooral een bekend figuur werd door zijn decennialange betrokkenheid bij het team van McLaren, begon zijn avontuur in de koningsklasse eigenlijk bij het team van Williams. Zijn vader richtte namelijk de investeringsmaatschappij Techniques d’Avant Garde (TAG) op, dat in 1979 een geldschieter werd van het team van Frank Williams. In datzelfde jaar scoorde Williams tijdens de Britse Grand Prix ook zijn allereerste Formule 1-zege, alvorens het team een jaar later in 1980 de wereldtitel pakte met Alan Jones.

McLaren-TAG

Eind 1981 werd Ojjeh door de toenmalige McLaren-baas Ron Dennis benaderd met het voorstel om TAG een partner te laten worden van zijn team. De deal leidde uiteindelijk tot de financiering van een door Porsche gebouwde turbo-krachtbron. De McLaren-TAG combinatie werd een bijzonder succesvolle samenwerking. Niki Lauda en Alain Prost domineerden in 1984 het wereldkampioenschap, waarna Ojjeh later dat jaar grootaandeelhouder werd van McLaren.

Ojjeh was de inspiratie achter het besluit van McLaren om ook auto’s te gaan bouwen voor op de openbare weg, nadat hij Ron Dennis had weten te overtuigen van het commerciële belang. Ook op dat vlak bleef TAG nauw betrokken bij McLaren.

Hoewel Dennis sinds 2017 officieel niet langer verbonden is aan McLaren, bleef Ojjeh het Britse team wel altijd trouw, al werd zijn rol als aandeelhouder wel kleiner na de komst van de Bahreinse investeerder Mumtalakat.

Ojjeh kampte al lange tijd met gezondheidsklachten en moest eind 2013 al een dubbele longtransplantatie ondergaan. Hij herstelde en bleef werken voor McLaren, totdat hij in 2020 zijn plek in de raad van bestuur afstond aan zijn zoon Sultan. Ojjeh bleef echter een groot fan van de Formule 1 en verhaalde over zijn betrokkenheid bij McLaren alsof het bedrijf een deel van zijn familie was.

Brown: Ojjeh was een titaan van de Formule 1

“Mansour maakte bijna veertig jaar lang deel uit van het hart en de ziel van dit team. Hij was van intrinsieke waarde voor het succes van dit team”, aldus McLaren CEO Zak Brown. “Hij was een echte racer. Ultracompetitief, vastberaden, gepassioneerd en bovenal, misschien wel zijn meest tekenende eigenschap, sportief. Mansour zette de sport altijd op de eerste plaats. Hij was een titaan van onze sport, maar toch bescheiden en ontwapenend voor iedereen die hij tegenkwam.”

“Zijn liefde voor dit team was voor iedereen voelbaar. Zij die het genot hebben gehad om met hem te mogen werken, zullen Mansour herinneren als een indrukwekkend maar nederig persoon. Een vaderfiguur die ons op een zeer individuele en persoonlijke manier heeft laten zien hoe we tegenspoed moeten bestrijden en veerkrachtig moeten zijn.”

“Hij blijft een constante bron van inspiratie voor ons allemaal bij McLaren en daarbuiten. Zijn erfenis is veilig, het is voor altijd verweven in dit team. We racen verder zoals hij zou willen, onze vastberadenheid sterker dan ooit, met zijn nagedachtenis en nalatenschap voor altijd in onze harten en in onze gedachten.”