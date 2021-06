Horner opgelucht dat Verstappen niets aan crash heeft overgehouden

Max Verstappen koerste zondag af op een overwinning in de Grand Prix van Azerbeidzjan, totdat vijf ronden voor het einde zijn linker achterband het opeens begaf. De Limburger ging rechtsaf de muur in, waarna hij ongedeerd maar zwaar gedesillusioneerd uitstapte. Verstappen leek hierna de leiding in het kampioenschap af te moeten staan aan Lewis Hamilton, maar de Brit maakte een fout bij de herstart, waardoor hij eveneens nul punten scoorde en de situatie aan de kop van het klassement ongewijzigd bleef.

Gevraagd of Red Bull op de limiet zat met de banden van Verstappen, reageerde Horner tegenover onder andere Motorsport.com Nederland: “Nee, nee, nee. Ze hadden het makkelijk vol moeten houden, van wat we konden zien van de levensduur en de wijze waarop Max met de auto reed. Het had meer dan comfortabel moeten zijn geweest. We konden tijdens de race zien dat de slijtage in orde was, dat de banden geen pak slaag hadden gekregen en dat alle temperaturen goed waren. Zijn engineer kwam alleen maar op de radio om te vragen of alles onder controle was, toen het opeens misging. Dus dat moment kwam totaal onverwacht.”

Horner is blij dat de band voor een groot deel intact is gebleven. Hierdoor zou het voor bandenleverancier Pirelli makkelijker moeten zijn om te achterhalen waarom de linker achterband van Verstappen het begaf, kort nadat Aston Martin-coureur Lance Stroll hetzelfde was overkomen op het rechte stuk van Baku. “We moeten achter de oorzaak komen. Van wat we konden zien, zagen de banden van Max er geweldig uit. Het goede is dat de band grotendeels intact is gebleven. Hierdoor hebben we in elk geval bewijsmateriaal, zodat we kunnen kijken of het door een stukje rommel op de baan kwam of door iets anders. Al het bewijsmateriaal dat nodig is om de oorzaak te achterhalen, is aanwezig.”

Emotionele achtbaan

Na de crash van Verstappen zorgde Sergio Perez ervoor dat Red Bull alsnog een overwinning behaalde in Azerbeidzjan. Horner spreekt van een ‘enorme achtbaan van emoties’, ook omdat het kantje boord was voor de Mexicaan. “Sergio was hydraulische druk aan het verliezen en het zou kielekiele worden of hij het einde van de race zou halen”, lichtte Horner toe. “Vervolgens kwam de rode vlag en op dat moment hadden we het wel prima gevonden als de stand van dat moment als uitslag zou worden genomen. Maar toen hoorden we dat er een herstart kwam en het enige waar je dan nog aan denkt is dat je de race kunt verliezen en zo een wagonlading punten aan Lewis schenkt.”

De herstart pakte echter goed uit voor Red Bull. Perez bleef ondanks zijn hydraulische problemen aan de leiding en won de race, terwijl Hamilton bij de herstart rechtdoor schoot en buiten de punten finishte. “We hebben de race gewonnen, Max verlaat het circuit in precies dezelfde positie als waarin hij arriveerde, we hebben onze voorsprong in het constructeurskampioenschap uitgebreid en Checo staat nu derde in de stand om de rijderstitel”, somde Horner het goede nieuws van Baku op.

Horner prees Verstappen om het feit dat hij aan het einde van de race onderaan het podium stond om de overwinning van Sergio Perez te vieren met het team. “Dat was enorm sportief van hem, om bij het podium zijn support te tonen aan zijn team en zijn teamgenoot. Hij was natuurlijk erg teleurgesteld. We zijn op de eerste plaats dankbaar dat hij niets aan het incident heeft overgehouden.”

