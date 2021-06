VIDEO: Verstappen ziet zege in rook opgaan na klapband in Baku

Verstappen was de Grand Prix van Azerbeidzjan als derde aangevangen, maar de Nederlander had zich al vroeg in de race naar de tweede plek geknokt ten koste van Charles Leclerc. Met een betere pitstop wist de Limburger vervolgens ook de leiding af te pakken van Lewis Hamilton, waarna hij het tweede deel van de race comfortabel aan de leiding reed.

Verstappen leek af te stevenen op de overwinning, totdat de Nederlander vijf ronden voor het einde getroffen werd door een klapband. Net als bij Lance Stroll eerder in de race gaf de linker achterband van Pirelli op het rechte stuk plotseling de geest, waarna Verstappen op hoge snelheid in de muur crashte.

Verstappen kon ondanks de crash op hoge snelheid ongedeerd uitstappen, maar de teleurstelling was vanzelfsprekend enorm bij de Nederlander.