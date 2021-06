Perez wint GP van Azerbeidzjan na klapband Verstappen

Voor het eerst in zijn Formule 1-carrière verscheen Max Verstappen in Baku als leider in het kampioenschap aan de start van een race, na twee weken geleden de Grand Prix van Monaco te hebben gewonnen. Zou de Nederlander Azerbeidzjan ook als lijstaanvoerder verlaten? Of zou Lewis Hamilton na zijn teleurstellende optreden in Monaco, waar hij slechts zevende werd, terugslaan op het stratencircuit aan de Kaspische Zee? Het leek aanvankelijk de goede kant op te gaan voor Verstappen, tot vijf ronden voor het einde een crash alles op zijn kop zette.

Een dag eerder was het Charles Leclerc geweest die de pole-position had behaald in een chaotische kwalificatie, die maar liefst vier keer moest worden stilgelegd vanwege een crash. Lewis Hamilton kende een bijzonder stroef begin van het weekend, maar wist zich met hulp van een goede slipstream van teamgenoot Valtteri Bottas naar de tweede startplek te kwalificeren. Verstappen moest het op het 2,2 kilometer lange rechte stuk zonder tow stellen en bleef zodoende op de derde tijd steken, alvorens een rode vlag een voortijdig einde aan de Azerbeidzjaanse kwalificatie maakte.

Bij de start van de race bleef de situatie vooraan ongewijzigd. Leclerc behield de leiding voor Hamilton en Verstappen. Daarachter deed Sergio Perez goede zaken door bij het doven van de rode lichten Carlos Sainz te grazen te nemen en bij de derde bocht nog een plek te winnen door Pierre Gasly voorbij te gaan. Lang hield Leclerc het daarna niet vol aan de kop van het veld. Aan het einde van de tweede ronde passeerde Hamilton de Ferrari voor de leiding in de wedstrijd, Verstappen ging Leclerc bij het ingaan van de zevende ronde voorbij en even later rekende ook Perez af met de Monegask, die buiten de top-drie kukelde.

Enkele coureurs waren al heel vroeg in de race naar de pits gegaan om naar de harde band te wisselen. Hamilton zocht na elf ronden zijn team op om naar het harde rubber over te stappen. Op het moment dat de bandenwissel was afgerond, kwam Pierre Gasly echter aangereden door de pitstraat, waardoor de Brit een seconde of twee langer stilstond dan gepland. Verstappen ging ondertussen paars in de eerste en tweede sector, om daarna ook naar de pits te gaan. De pitstop van de Limburger verliep zonder problemen met als gevolg dat hij voor Hamilton terugkeerde op het circuit. Nog een ronde later was Perez de volgende die naar binnen ging. Ondanks een hapering bij een van de achterbanden kwam ook de Mexicaan voor de Brit terug op het circuit, tot grote ergernis van de Mercedes-rijder. Hamilton zette Perez hierna vol onder druk, maar slaagde er niet in om de coureur van Guadalajara snel voorbij te komen, ondanks dat zijn banden op dat moment beter op temperatuur waren.

Door alle pitstops was Sebastian Vettel aan de leiding van de race beland met zijn Aston Martin. De race was achttien ronden oud toen echter ook hij naar de pits moest om zijn zachte banden in te ruilen voor harde exemplaren. Verstappen kwam daarmee terug aan kop, voor Perez en Hamilton, die op dat moment een klein gaatje had laten vallen naar de Mexicaan.

Lance Stroll was de enige die op de harde band aan de race was begonnen en koerste - doordat hij als enige nog niet gestopt was - rond op de vierde plek, toen op het rechte stuk zijn linker achterband het opeens begaf. De Aston Martin AMR21 sloeg op hoge snelheid linksaf om met een flinke klap tegen het beton te klappen. Omdat de baan bezaaid was met brokstukken, werd de safety car naar buiten gestuurd. Pitstops konden er niet worden gemaakt: de wagen van de Canadees, die ongedeerd was gebleven bij het ongeluk, stond vlak bij de ingang van de pits.

Na drie ronden achter de safety car ging de pitstraat open. Verschillende coureurs in de achterhoede grepen dat moment aan om zachte banden te halen in de pits. Het gros van de rijders, inclusief de kop van het veld, bleef echter buiten. Zij gingen de herstart, die een ronde later volgde, dus aan op harde banden die al de nodige ronden achter de rug hadden. Verstappen bleef bij de herstart zonder problemen aan de leiding en sloeg meteen een aardig gaatje. Perez kreeg Hamilton in zijn nek, maar deed opnieuw uitstekend werk door de Mercedes achter zich te houden. Daarachter was het Vettel die de aandacht trok door na de herstart van de zesde naar de vierde plek op te rukken, door eerst Charles Leclerc en vervolgens Pierre Gasly voorbij te gaan.

De overwinning leek Verstappen niet meer te kunnen ontgaan, maar vijf ronden voor de finish was het over en uit voor de Red Bull-coureur. Net als bij Stroll ging bij de Nederlander de linker achterband eraan op het rechte stuk. Hij spinde rechts tegen de muur en zo ging een welhaast zekere overwinning - én een één-twee voor Red Bull én een iets comfortabelere voorsprong in het kampioenschap - plotsklaps in rook op. De wedstrijdleiding koos na de crash van de Limburger aanvankelijk voor een gele vlag, ging weldra over tot een safety car en legde met nog drie ronden te gaan de race helemaal stil met een rode vlag, waarna het volledige veld plaatsnam in de pits. De code rood betekende dat iedereen 'gratis' banden mochten wisselen voor een eventuele herstart, waarmee het gevaar dat er nog een band zou klappen was afgewend.

En die herstart kwam er. Na een onderbreking van een half uur was het rechte stuk schoongeveegd en keerden de coureurs terug op de baan voor de laatste twee ronden van de race. Er werd gekozen voor een staande herstart, waarmee een overwinning voor Perez verre van zeker was. “Het is een marathon niet een sprint”, kreeg Hamilton voor het verlaten van de pits nog te horen, waarmee hem gevraagd werd vooral aan het kampioenschap te denken.

Iedereen ging op zachte banden naar buiten, alvorens voor de tweede keer die dag plaats te nemen op de grid. Perez werd bij de herstart belaagd door Hamilton. De Brit hoopte bij de eerste bocht binnendoor te duiken, maar schoot rechtdoor en viel helemaal terug naar de laatste plaats. Perez liet zich de kaas daarna niet meer van het brood eten en won zijn eerste race voor Red Bull. Vettel kwam als tweede aan de finish en pakte zo zijn eerste podium voor Aston Martin, terwijl Gasly nipt Leclerc achter zich hield voor de derde plek.

Leclerc moest dus genoegen nemen met de vierde plek. Lando Norris werd vijfde in Baku. Fernando Alonso ging in een hectische slotfase van de tiende naar de zesde plek. Yuki Tsunoda finishte voor de tweede keer in zijn prille Formule 1-loopbaan in de punten door als zevende over de streep te komen. Carlos Sainz, Daniel Ricciardo en Kimi Raikkonen verdeelden de resterende punten in Azerbeidzjan. Hamilton werd uiteindelijk vijftiende en scoorde dus net als Verstappen nul punten in Baku, zodat de Nederlander nog altijd aan de leiding gaat in het WK.

Het Formule 1-seizoen 2021 gaat over twee weken verder met de Grand Prix van Frankrijk.

Uitslag Grand Prix van Azerbeidzjan