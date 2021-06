VIDEO: Stroll vliegt op hoge snelheid in de muur na klapband in Baku

Na zijn crash in de kwalificatie was Stroll de race vanaf de laatste startrij als enige gestart op de harde band. De Aston Martin-coureur had als enige nog niet de pits opgezocht toen het in de 30ste mis ging. Op het 1.2 kilometer lange rechte stuk voor start/finish gaf de linker achterband met een snelheid van ruim 300 kilometer uur de geest, waarna Stroll op hoge snelheid linksaf de muur in vloog.

Stroll schrok zich een hoedje door de crash en de Aston Martin AMR21 raakte met name aan de voorkant flink beschadigd, maar de 22-jarige coureur kon wel ongedeerd uitstappen. Stroll was daarmee de tweede uitvaller van de race, nadat Esteban Ocon zijn Alpine eerder in de race al met technische problemen in de pits had moeten parkeren.