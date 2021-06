VIDEO : Stroll en Giovinazzi crashen tijdens kwalificatie in Baku

Bocht 15 op het Baku City Circuit blijkt dit weekend een behoorlijke uitdaging te vormen voor de Formule 1-coureurs. Nadat Charles Leclerc en Max Verstappen er tijdens de vrije trainingen al hun auto's in de omheining parkeerden, ging het zaterdag op hetzelfde punt ook al snel mis tijdens de kwalificatie.

Lance Stroll scoorde in 2017 nog zijn allereerste Formule 1-podium in de straten van Baku, maar de Canadees heeft flink wat geluk nodig om die prestatie dit jaar te evenaren. De Aston Martin-coureur was zaterdag namelijk de eerste uitvaller in de kwalificatie na een crash aan het begin van Q1.

Stroll was bezig aan snelle ronde toen hij in bocht 15 te wijd ging en met zijn Aston Martin de muur raakte. De Canadees ging te wijd bij het uitkomen van de bocht en raakte daardoor de muur, wat te veel van het goede was voor de voorwielophanging van de Aston Martin.



Met een paar flinke slagen op het stuur stak Stroll zijn frustraties niet onder stoelen of banken. De crash zorgde voor een rode vlag, maar al snel nadat de baan weer was vrijgegeven ging het op hetzelfde punt opnieuw mis. Deze keer was het Antonio Giovinazzi die in bocht 15 in de fout ging en zijn Alfa Romeo in de Tecpro-barriers boorde.

Zowel Stroll als Giovinazzi bleven ongedeerd bij de crash, maar beide coureurs zullen de Grand Prix van Azerbeidzjan zondag wel vanaf de laatste startrij aan moeten vangen.