Racing Point test 2020 Formule 1-auto op Silverstone

Valtteri Bottas en Lewis Hamilton gaven de afgelopen dagen al de W09 uit 2018 de sporen. Vanwege de reglementen kon Mercedes geen nieuwere auto inzetten. De test was dan ook vooral bedoeld om beide coureurs het gevoel in de auto terug te geven en om met de coronaprotocollen te oefenen.

Bij Racing Point kunnen ze wel gebruik maken van de auto van dit jaar, de stal uit Silverstone heeft nog een filmdag openstaan. Teams krijgen elk seizoen de gelegenheid om voor promotiedoeleinden maximaal twee dagen 100 kilometer met de nieuwe auto te rijden. Dat moet dan wel gebeuren op speciale Pirelli demo-banden. Een van die filmdagen is door Racing Point al gebruikt, de tweede wordt op 17 juni ingezet. Stroll zal die dag de RP20 besturen.

Teambaas Otmar Szafnauer zegt tegen Motorsport.com dat het team klaar is voor de herstart van het seizoen en staat te popelen om te kijken hoe goed de ‘roze Mercedes’ is. “We kijken er echt naar uit om te zien hoe competitief de auto is. Ik denk dat we op de eerste circuits goed voor de dag kunnen komen, zelfs op de Hungaroring. Ook Silverstone moet te doen zijn. Daarna gaan we terug naar Barcelona, waar we er afgelopen winter goed uitzagen.”

Naast Mercedes en Racing Point gaat ook Ferrari de komende tijd de baan op, waarschijnlijk op Fiorano. Andere teams kunnen dat niet doen: McLaren en Red Bull ondervinden bijvoorbeeld hinder van de wisseling van motorleverancier in de afgelopen jaren. Ook heeft een aantal teams de filmdagen al gebruikt. Daarnaast brengt een extra testdag natuurlijk ook kosten met zich mee.

Met medewerking van Adam Cooper

