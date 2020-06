Oplevering nieuwe Aston Martin F1-fabriek vertraagd door corona

De fabriek in Silverstone is al jaren aan de krappe kant, maar het team had vanwege het beperkte budget geen andere keuze om het er maar mee te doen. De overname door Lawrence Stroll en co medio 2018 bood de formatie echter de kans om eindelijk iets aan deze situatie te veranderen en vorig jaar werden er plannen onthuld voor de bouw van een compleet nieuwe thuisbasis, pal naast het huidige gebouw. Door het coronavirus loopt de bouw echter veel vertraging op.

“De fabriek komt er nog steeds”, zegt Szafnauer tegen Motorsport.com. “Die fabriek moet er komen omdat we competitief willen zijn, omdat we Aston Martin worden en omdat we uit ons jasje zijn gegroeid - we zitten al sinds 1990 in de huidige fabriek. Alleen is onze planning een beetje in de soep gelopen door het coronavirus. We hebben hierdoor nog niet veel kunnen doen. We hebben daarom een beslissing moeten nemen over de datum waarop we de nieuwe fabriek willen betrekken. Gaan we drie of vier maanden later over of gelijk een heel jaar later? Augustus is het beste moment om te verhuizen omdat we normaal gesproken dan de verplichte zomerpauze hebben. We zouden daarom in augustus 2021 verhuizen en daar hebben we nu augustus 2022 van gemaakt.”

Het team zal de extra tijd nuttig gebruiken. “We hebben nu vijf of zes maanden extra. We zullen die tijd gebruiken om te kijken of we nog aantrekkelijkere offertes kunnen krijgen voor de bouw en de plannen nog gedetailleerder maken. Als je plannen gedetailleerder zijn, worden de kostenramingen accurater, waardoor je betere beslissingen kunt nemen”, licht Szafnauer toe.

Het team denkt nog na over in hoeverre het gebouw coronaproof moet worden gemaakt. “We weten niet hoe het verder gaat met het virus en of social distancing iets is wat voor altijd blijft waardoor we rond elke werkplek plexiglas moeten plaatsen", zegt Szafnauer over de mogelijke impact van het virus op hoe de nieuwe fabriek eruit komt te zien. "We zullen dat moeten bekijken, voor het geval er nooit een vaccin komt. De extra tijd die we nu hebben, maakt het mogelijk om hiernaar te kijken.”

Met medewerking van Adam Cooper