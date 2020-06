Hamilton niet roestig na coronabreak: "Het gevoel is meteen terug"

Om alle coronaprocedures te oefenen en om de coureurs weer in het goede ritme te krijgen, heeft Mercedes als eerste F1-team een tweedaagse test gepland. Vanzelfsprekend met het oog op de geplande seizoensopener in het Oostenrijkse Spielberg. Dinsdag kreeg Valtteri Bottas al de kans om zijn eerste meters sinds de wintertests te maken, vandaag (woensdag) was het de beurt aan zesvoudig kampioen Hamilton in de Mercedes W09 uit 2018.

Meerdere coureurs hebben laten weten 'roestig' te zijn en meer foutjes dan anders te verwachten in Oostenrijk, maar volgens Hamilton is daar bij hem geen sprake van. Hij voelt zich naar eigen zeggen meteen weer als een vis in het water. "Ik voelde niet eens dat ik er überhaupt tussenuit ben geweest, dus dat ik positief", laat Hamilton in een eerste reactie weten. "Iedere keer als er je een lange break hebt gehad - en ditmaal ging het om iets van 103 dagen - vraag je jezelf natuurlijk wel even af of je het nog wel kunt. Het is goed om te weten dat ik het nog steeds niet ben verleerd. Ik ben fit en ben er helemaal klaar voor."

Ondanks dit enorme zelfvertrouwen erkent Hamilton wel dat het een bijzondere ervaring is om voor het eerst sinds lange tijd weer in de auto te zitten. "Als je voor de eerste keer sinds lange tijd weer uit de pitbox rijdt, krijg je dat speciale gevoel. Het maakt niet uit hoeveel jaren je dit al doet, dat gevoel blijft hetzelfde. We reden vandaag natuurlijk met een iets oudere auto, maar het gevoel was nog steeds fantastisch. Verder hebben we het programma op een gedegen manier kunnen afwerken", vervolgt de coureur die exact dertien jaar geleden zijn eerste F1-zege boekte. "Valtteri heeft gisteren een droge dag gehad en die van mij begon nat. Maar ik ben opgegroeid in dit soort omstandigheden, dus ik ben er wel aan gewend. Ik kon nog steeds een erg goed gevoel in de auto krijgen", sluit hij tevreden af.

